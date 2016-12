POL-HI: Nun auch ein Kondomautomat gesprengt -Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - In der letzten Nacht kam es gegen 01:15 Uhr zu einer Sprengung eines Kondomautomaten in der Borsigstraße in Hildesheim. Auf bisher unbekannter Weise sprengten die unbekannten Täter den Automaten und stahlen vermutlich Bargeld und Kondome. Der Automat wurde total zerstört. Dies ist nicht die erste Tat in Hildesheim. In den letzten Wochen kam es wiederholt zu Sprengungen von Automaten. Auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 02:00 Uhr zu einer Sprengung. In der Von-Kettler-Straße in Himmelsthür erbeuteten die unbekannten Täter kein Diebesgut. Die Polizei Hildesheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den beiden Straftaten geben können. Diese mögen sich bitte unter der Telefonnummer 05121-939-115 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell