POL-HI: Elze - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots) - Elze - ( fri ): Die 80-jährige Geschädigte parkte ihren unbeschädigten PKW VW Polo älteren Baujahrs am 27.12.16 gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz des NP-Marktes Hildesheimer Landstraße Elze ab. Gegen 18.30 Uhr fuhr die Geschädigte mit ihrem PKW zu Ihrer Wohnanschrift und stellte den PKW dort in ihrer verschlossenen Garage ab. Erst am 28.12.16 gegen 14 Uhr, als diese den PKW erneut bewegen wollte, bemerkte sie einen Schaden an der rechten Seite des vorderen Kotflügels. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Elze, Tel.: 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell