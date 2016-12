POL-HI: Elze - Trickdiebstahl zum Nachteil einer Rentnerin

Hildesheim (ots) - Elze - Nach einem Inserat am Kundenaushang eines Elzer Einkaufsmarktes meldeten sich Kaufinteressenten bei der 73-jährigen Rentnerin aus der Elzer Sedanstraße und zeigten sich interessiert für die annoncierten Möbel. Man vereinbarte einen Besichtigungstermin, welcher am 23.12.16 in den Vormittagsstunden stattfand. Im Verlauf der Verkaufsverhandlungen äußerten die beiden vor Ort erschienen Männer noch Interessen an anderen Gegenständen. Zum Verkauf der Möbel kam es zunächst nicht, jedoch äußerten die Männer, zu einem späteren zeitpunkt noch einmal zurückzukehren. Dabei blieb es dann auch und die Rentnerin stellte später den Verlust einer Schmuckkassette samt Inhalt fest. Zwar war der Wertverlust nicht der allerhöchste, es überwiegt jedoch der idielle Verlust. Die Männer können wie folgt beschriben werden: 1. ca. 50 Jahre, 160-170cm, kurze blonde Haare, schmales Gesicht, kein Bart, schmale Gestalt, deutsch. 2. Ca. 40-45 Jahre, ca. 170 cm, kurze dunkelblonde Haare, kein Bart, sportliche schmale Gestalt, deutsch. Wer Hinweise zu den Tätern machen kann, bitte an die Polizei Elze unter Tel. 05068/93030 wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell