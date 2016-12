POL-HI: Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Hildesheim (ots) - Sarstedt (Fre) In der Zeit vom 24.12.16,13:00 Uhr - 25.12.2016, 10:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in die im Erdgeschoss befindliche Wohnung in der Paul-Gerhardt-Straße. In der 2-Zimmer-Wohnung der abwesenden 74-jährigen Geschädigten wurden sämtliche Räume und Behältnisse durchwühlt. Angaben zum Diebesgut kann derzeit noch nicht genacht werden. Mögliche Hinweise bitte an die Polizei Sarstedt unter der Tel.-Nr.: 05066-9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell