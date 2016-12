POL-HI: Sachbeschädigung durch Feuer am Schützenclub Algermissen

Hildesheim (ots) - Algermissen/Schützenweg(fm)

Unbekannte Täter haben vermutlich am 3. Wochenende im November und nun wieder in der Zeit vom 17. bis 20. Dezember am Schützenhaus in Algermissen Sachbeschädigungen durch Feuerlegen begangen. Zerstört wurden Sitzbänke und ein Tisch aus Holz. Der Sachschden beträgt mehrere hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Algermissen unter 05126-802988 oder die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell