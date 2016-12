POL-HI: 31028 Gronau OT Rheden - Stromverteilerkasten beschädigt

Hildesheim (ots) - Am 19.12.2016 geg. 10:00 Uhr wurde gemeldet, dass in 31028 Gronau OT Rheden, Südring Höhe Haus Nr. 12, ein dort aufgestellter Stromverteilerkasten des Überlandwerkes Leinetal beschädigt worden war. Offenbar war ein Kraftfahrzeug ( Farbe ggfs. gelb ) beim Rangieren in der Straße mit dem Verteilerkasten kollidiert. Der Unfallverursacher entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Die genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Schadenshöhe am Verteilerkasten ca. 1.500,- Euro. Personen, die Angaben zum Unfallhergang/Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Elze unter der Tel.-Nr.: 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell