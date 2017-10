POL-LDK: Dummejungenstreich - angeblich ätzende Flüssigkeit ist Softdrink

Dillenburg (ots) -

--

Pressemeldung Polizei Lahn-Dill vom 09.10.2017, 12.26 Uhr

Wetzlar: Einen schnellen Ermittlungserfolg verzeichnet die Wetzlarer Polizei, nachdem zwei Frauen am Samstagmorgen auf einem Radweg in Wetzlar mit einer Flüssigkeit beschüttet wurden.

Mit einem Zeugenaufruf wandte sich die Polizei heute Morgen an die Bevölkerung. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur der beiden 17 und 18 Jahre alten Täter. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei von folgendem Tatablauf aus: Die aus Wetzlar stammenden jungen Männer waren am Samstagmorgen, gegen 10.30 Uhr auf einem Motorroller auf dem Lahnradweg in Richtung Lahninsel unterwegs. Der 18-jährige Fahrer hielt eine Flasche eines Softdrinks in der Hand. Aus einer unbedachten Laune heraus schüttete er beim Vorbeifahren zwei entgegenkommenden Frauen die Flüssigkeit in Richtung ihrer Gesichter.

Durch Beiträge in den sozialen Medien verfestigte sich die Meinung, dass es sich um einen Säureangriff handelte, bei dem eine fremdenfeindliche Motivation nicht ausgeschlossen werden konnte, was in diesem Kontext von Medien übernommen wurde. Derzeit liegen keine Erkenntnisse einer fremdenfeindlich motivierten Tat vor. Bei dem Softdrink soll es sich um Eistee gehandelt haben.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh



Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell