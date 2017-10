Dillenburg (ots) -

--

Wetzlar: Nach einem Vorfall auf dem Lahnradweg, in Höhe des Wetzlarer Freibades, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe.

Am Samstagmorgen (07.10.2017), zwischen 10.30 Uhr und 10.40 Uhr, gingen die 17 und 44 Jahre alten Frauen an der Lahn entlang. Von einem vorbeifahrenden Mofa oder Roller aus schütteten Unbekannte eine Flüssigkeit in Richtung der Köpfe der Frauen. Beide Opfer zogen sich oberflächliche Verletzungen zu, sie klagten über Brennen und Jucken im Gesicht.

Genauere Angaben zu den Angreifern oder dessen Fahrzeug können sie nicht machen. Die Frauen haben asiatische Wurzeln, über ein mögliches Motiv der Täter können derzeit keine Angaben gemacht werden. Welche Flüssigkeit die Unbekannten verschütteten, ist ebenfalls nicht bekannt.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer ist Zeuge des Angriffs am Samstagmorgen auf dem Lahnradweg hinter dem Freibad geworden? - Wem sind dort in der genannten Zeit Personen mit einem Mofa oder einem Roller aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zu den unbekannten Tätern machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Lahn-Dill

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hindenburgstr. 21

35683 Dillenburg

Tel.: 02771/907 120

Fax: 02771/907 129



E-Mail: poea-ld.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei

Twitter: www.twitter.com/polizei_mh



Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell