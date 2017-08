POL-LDK: # Gartenmauer beschädigt # schwarzen Seat Leon touchiert # abgedrängt und abgehauen # Banner geklaut # nach Parkplatzrempler verschwunden # Baugerüst zum Einbruch genutzt #

Dillenburg (ots) -

Haiger: Lkw beschädigt Grundstücksmauer / Polizei sucht Zeugen -

Im Laufe des Dienstags vergangener Woche (01.8.2017) ließ in flüchtiger Fahrzeugführer an einer Mauer in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen Schaden von rund 1.500 Euro zurück. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Lkw beim Rangieren gegen die Mauer stieß. An der Unfallstelle entdeckten die Polizisten blaue Fremdfarbe. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Unfall am Dienstag letzter Woche, zwischen 07.00 Uhr und 11.00 Uhr, in der Freiherr-vom-Stein-Straße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum Unfallwagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Flammersbach: Nach Unfallflucht rotes Fahrzeug gesucht -

Nach einer Unfallflucht am Mittwoch (02.08.2017) in der Daimlerstraße bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Zwischen 07.30 Uhr und 16.30 Uhr parkte dort, mit der Front zur Straße, ein schwarzen Seat Leon. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Autofahrer die vordere rechte Stoßstangenseite des Leon. Am Stoßfänger fanden sich rote Lackspuren des Unfallwagens. Die Reparatur des Frontschadens wird rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Sechshelden: Abgedrängt und abgehauen -

Auf der Landstraße zwischen Sechshelden und Manderbach kam es am 05.08.2017 (Samstag) zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 10.15 Uhr war die 27-jährige Fahrerin eines weißen Suzuki Swift in Richtung Manderbach unterwegs. Ihr kam ein weißer Kastenwagen offensichtlich zu schnell auf der engen Straße entgegen. Die Haigererin musste ausweichen und touchierte dabei mit ihrem rechten Außenspiegel einen Leitpfosten. Zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Der Fahrer im weißen Kastenwagen setzte seine Fahrt in Richtung Sechshelden fort. Weitere Angaben zu seinem Wagen kann die Suzukifahrerin nicht machen. Die Schäden an ihrem Swift belaufen sich auf rund 300 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Banner verschwindet -

Unbekannte Diebe griffen sich ein am Auweg angebrachtes Banner des Fördervereins Landgestüt Dillenburg. Auf dem etwa 1,5 x 6 Meter großem Banner ist die Parole "Ja! Zum Landgestüt!" aufgedruckt. Es war mit Kabelbindern am Zaun des Rewe-Marktes festgebunden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen Samstagnachmittag (05.08.2017) und Montagmorgen (07.08.2017) das Banner mitgehen ließen. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Banners nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Unfallflucht am Hintersand -

Ein Parkplatzrempler auf dem Hintersandparkplatz beschäftigt derzeit die Herborner Polizei. Am Donnerstag vergangener Woche (03.08.2017), gegen 14.55 Uhr stellte eine Haigererin ihren schwarzen Opel Corsa dort ab. Gegen 15.25 Uhr kehrte sie zurück und entdeckte einen frischen Unfallschaden am Heck ihres Opels. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hatte ein anderer Autofahrer die Stoßstange gestreift und so einen Schaden von rund 1.500 Euro verursacht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der unbekannte Unfallfahrer aus dem Staub. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Diebe nutzen Gerüst -

In der Nacht von Dienstag (08.08.2017) auf Mittwoch (09.08.2017) suchten Diebe die Käthe Kollwitzschule in der Frankfurter Straße auf. Zwischen 16.00 Uhr und 08.00 Uhr kletterten die Unbekannten auf das Baugerüst und drangen über ein Fenster gewaltsam ins Gebäude ein. Dort brachen sie die Tür zum Sekretariat auf und suchten nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Schulleitung wurde lediglich ein kleiner Bargeldbetrag gestohlen. Die Aufbruchschäden liegen bei rund 600 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell