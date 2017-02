POL-LDK: # Steinewerfer auf der A45 # Unfallfluchten # Diebe unterwegs # Rowdies hinterlassen hohen Schaden #

Dillenburg (ots) -

Haiger-Kalteiche - A 45: Stein landet in Windschutzscheibe -

Nach einem Steinwurf von einer Brücke auf einen Wagen der am Dienstag (31.01.2017) auf der A 45 in Richtung Siegen unterwegs war, ermittelt die Polizeiautobahnstation in Butzbach wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Ein 52-jähriger Volvofahrer war gegen 15.05 Uhr zwischen Haiger-Burbach und Wilnsdorf in Richtung Dortmund unterwegs, als von der Brücke der B 54, die die Sauerlandlinie in Höhe der Kalteiche überquert, ein Stein mit einem lauten Knall auf seine Windschutzscheibe aufschlug. Bei einem kurzen Blick erkannte er eine Person auf der Brücke, die er jedoch nicht näher beschreiben kann. Der Siegener kam mit dem Schrecken davon. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat am Dienstagnachmittag eine Person auf der Brücke der B 54 zwischen Kalteiche und Wilsdorf beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu dem Steinewerfer machen? Hinweise erbittet die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 9930.

Haiger-Weidelbach: Spiegelunfall mit Begegnungsverkehr -

Beim Vorbeifahren krachten gestern Morgen (31.01.2017) auf der Landstraße zwischen Weidelbach und Oberroßbach die Außenspiegel zweier Pkw zusammen. Um 05.50 Uhr fuhr ein Herborner mit seinem weißen dreier BMW in Richtung Oberroßbach. Ein entgegenkommender Pkw geriet zu weit auf den Fahrstreifen des BMW-Fahrers und die Spiegelgehäuse der Fahrzeuge schlugen aneinander. Die Schäden am Dreier belaufen sich auf rund 300 Euro. Der Unfallfahrer fuhr in Richtung Weidelbach weiter, ohne sich um den Schadensausgleich zu kümmern. Angaben zu dem gegnerischen Wagen oder dessen Fahrer kann der Herborner nicht machen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Werkzeuge geklaut -

Mit Werkzeugen im Wert von rund 1.200 Euro machten sich Diebe in der Viandenstraße aus dem Staub. In der Nacht von Montag (30.01.2017) auf Dienstag (31.01.2017) parkte in Höhe der Hausnummer 6 ein blauer Audi A6. Die Diebe öffneten den Kofferraum und griffen sich die Werkzeuge. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der Nacht Personen in der Viandenstraße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Parkplatzrempler am Herkulesmarkt -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Herkulesmarkt im Hüttenweg, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Gestern Morgen (31.01.2017), gegen 11.50 Uhr stellte die Besitzerin ihren grauen 3-er BMW auf einem der Stellplätze ab. Nach etwa einer Stunde kehrte sie zu ihrem Wagen zurück und entdeckte einen frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange auf der Fahrerseite. Vermutlich beim Ein- oder Ausparkten hatte ein Unbekannter den BMW touchiert und einen rund 500 Euro teuren Schaden zurückgelassen. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar: Opel beschädigt -

Auf dem Parkplatz des Erlebnisbades "Laguna" in der Europastraße trieben Vandalen ihr Unwesen. Offensichtlich aus reiner Zerstörungswut knickten sie an einem blauen Corsa den Heckscheibenwischer ab und bauten aus den beiden Spiegelgehäusen die Spiegelflächen heraus. Der Schaden liegt bei etwa 300 Euro. Die Besitzerin hatte den Wagen am Dienstag (31.01.2017), gegen 17.00 Uhr dort abgestellt und bei ihrer Rückkehr gegen 22.00 Uhr die Beschädigungen festgestellt. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Kunden beim Diebstahl erwischt -

Ein dreistes Diebespärchen suchte am Dienstagnachmittag (31.01.2017) ein Kinderbekleidungsgeschäft in der Lahnstraße auf. Gegen 15.00 Uhr betraten der Mann und die Frau den Laden, während eine Mitarbeiterin eine Kundin bediente. Zunächst verhielten sich beide wie ganz normale Kunden und schauten sich die Kleidungsstücke an. Als sich die Frau im Bereich der Kassentheke aufhielt, schaute die Mitarbeiterin nach dem Rechten und ertappte die Unbekannte dabei, wie sie einen Geldbeutel aus der Handtasche der Mitarbeiterin zog. Sofort ließ die Frau das Portemonnaie fallen und verschwand mit ihrem Begleiter aus dem Laden. Die Zeugin verfolgte sie bis zum Parkplatz Lahninsel, verlor sie dort aber aus den Augen.

Das Pärchen stammt offensichtlich aus dem osteuropäischen Raum. Er war Ende 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von schmaler Statur. Er hatte grau melierte kurze Haare und eine spitze Nase. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Steppjacke, ein weißes T-Shirt, helle Jeans und einen blauen Schal. Seine Komplizin war jünger, etwa 30 Jahre alt, ca. 160 cm groß und ebenfalls schlank. Ihre langen schwarzen Haare trug sie zu einem "Dutt" zusammengebunden. Bekleidet war sie mit einer schwarzen kurzen Jacke, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Schuhen mit Absatz. Zudem hatte sie eine schwarze größere Tasche aus Leder umhängen.

Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen und fragt:

- Wer kann Angaben zur Herkunft des Pärchens machen? - Wo sind die beiden am Dienstag in Wetzlar noch aufgefallen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Kennzeichen in der Römerstraße gestohlen -

In der Römerstraße verschwand das vordere Kennzeichen eines silberfarbenen Peugeot 206. Der Wagen parkte zwischen Montagabend (30.01.2017) und Dienstagmorgen (31.01.2017) vor der Hausnummer 2a. In dieser Zeit ließen die unbekannten Täter das Kennzeichen "WZ-XT 339" mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun-Biskirchen: Rowdies im Quellenhof -

Unbekannte ließen in den Räumen eines ehemaligen Hotels einen Sachschaden von rund 1.000 Euro zurück. Nachdem Nachbarn am Freitagnachmittag (27.01.2017) Jugendliche beobachten, die sich auf einer der Feuertreppen aufhielten, suchte ein Mitarbeiter der Gebäudeverwaltung das ehemalige Hotel am gestrigen Dienstag (31.01.2017) auf. Der entdeckte, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatten. Im Inneren entleerte die Täter einen Feuerlöscher, beschädigten Lampen und brachen einen Münzautomaten auf. Ob die Beobachtung der Nachbarn mit den Beschädigungen im Zusammenhang stehen, kann derzeit nicht gesagt werden. Zeugen, die weitere Angaben zu Personen im Bereich des geschlossenen Hotelbetriebes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

