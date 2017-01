POL-LDK: Dachstuhl in Flammen

Dillenburg (ots) -

Aßlar-Berghausen: Am Montagabend (30.01.2017) rückten die Feuerwehr und die Polizei zu einem Hausbrand in der Leuner Straße aus. Die Bewohner selbst wurden durch den Rauchmelder auf den Brand in einem Zimmer des ausgebauten Dachstuhls aufmerksam und alarmierten gegen 19.20 Uhr die Rettungskräfte. Alle vier retteten sich unverletzt ins Freie. Die Brandbekämpfer der Aßlarer Feuerwehren löschten das Feuer. Wie hoch der Brandschaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar. Über die Brandursache können momentan ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Wetzlar hat die Brandermittlungen übernommen. Die Begutachtung des Tatortes durch einen Brandursachenermittler steht noch aus. Die Bewohner kamen bei Familienangehörigen unter.

