POL-LDK: # Rutschpartien # Diebe in Schule und Kita # Autoaufbrüche # aufgeflexter Zigarettenautomat # Unfallfluchten # Unfälle # Raub in Naunheim # Sachbeschädigungen #

Lahn-Dill-Kreis: Rutschpartien auf glatten Straßen -

Mit überfrierender Nässe hatten Verkehrsteilnehmer heute Morgen (30.01.2017) auf den Straßen des Lahn-Dill-Kreises zu kämpfen. In den Zuständigkeitsgebieten der Polizeistationen Wetzlar, Herborn und Dillenburg mussten die Ordnungshüter rund 10 Verkehrsunfälle aufnehmen, die auf die glatten Straßenverhältnisse zurückzuführen waren. Hierbei verzeichneten die Polizisten hauptsächlich Blechschäden, da die Fahrzeuge entweder im Straßengraben landeten oder gegen Leitplanken und Verkehrsschilder prallten. Auf der kurvenreichen und steilen Strecke zwischen Wetzlar-Blasbach und Hohenahr-Hohensolms blockierten zwei festgefahrene Lkw die Landstraße. In Haiger-Offdilln rutschte ein Seat von der Fahrbahn, am "Kniebrecher" bei Herborn-Merkenbach schlitterte ein Pkw gegen ein Verkehrsschild und zwischen Leun-Lahnbahnhof und Braunfels musste ein Audi nach einem Ausflug in den Straßengraben abgeschleppt werden. Die Höhe der Gesamtsachschäden können noch nicht beziffert werden.

Auf der Landstraße in Höhe des Segelfluggeländes bei Eschenburg-Hirzenhain musste ein Rettungswagen an die Unfallstelle geordert werden. Gegen 08.40 Uhr war dort eine Opelfahrerin verunglückt. Die Eschenburgerin geriet mit ihrem Corsa auf winterglatter Straße ins Schleudern, rutschte in den Graben und landete auf dem Dach. Die Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und ihren Transport in das Dillenburger Krankenhaus.

Haiger: Diebe in der Textor-Schule -

Am zurückliegenden Wochenende suchten Einbrecher die Johann-Textor-Schule in der Straße "Am Hofacker" auf. Heute Morgen (30.01.2017) entdeckte ein Mitarbeiter den Einbruch. Die Diebe hatten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafften und im Inneren nach Wertsachen gesucht. Ob die Täter Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind am Wochenende Personen oder Fahrzeuge auf dem Schulgelände oder in der Nähe aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Stein beschädigt Scheibe -

Im Theutbirgweg schleuderten Unbekannte einen Stein in ein bleiverglastes Fenster der Stadtkirche. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter zwischen Samstag (28.01.2017) und Sonntag (29.01.2017) die Scheibe beschädigten. Den Schaden schätzt die evangelische Gemeinde auf ca. 800 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Allendorf: In Schule eingebrochen -

Auf Wertsachen aus der Wachenbergschule hatten es unbekannte Einbrecher abgesehen. In der Nacht von Freitag (27.01.2017) auf Samstag (28.01.2017) suchten die Täter das Gelände in der Straße "Hosrain" auf und verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Darin brachen sie einen Schreibtisch und Schließfächer auf. Ob sie Beute machten kann momentan nicht gesagt werde. Die Schäden belaufen sich auf mindestens 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger: Verdeck aufgeschnitten -

In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße machten sie Autoaufbrecher an einem schwarzen Renault Twingo zu schaffen. Die Besitzerin stellte den Wagen am Samstagabend (28.01.2017), gegen 18.00 Uhr dort ab. Ein Nachbar machte sie gegen 23.00 Uhr auf den Aufbruch aufmerksam. Offensichtlich hatten die Diebe zunächst versucht brachial die Fahrertür aufzubrechen. Als dies scheiterte, schnitten sie das Stoffdach des Franzosen auf. Derzeit ist nicht bekannt, ob sie Beute machten. Offensichtlich versuchten die Täter ihr Glück auch an einem grünen VW Bus. Der parkte ebenfalls zur Tatzeit in der Tiefgarage. An diesem entdeckte der Besitzer eine Beschädigung an der Dichtung einer Scheibe. Die Reparatur der Schäden wird etwa 1.600 Euro kosten. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger-Allendorf: Diebe in der Kita -

Die Kindertagesstätte "Steckemännchen" in der Straße "Auf der Hofstadt" bekam am Wochenende Besuch von ungebetenen Gästen. Die Unbekannten hebelten die Tür zum Turnraum auf und durchwühlten die gesamten Kindergarten. Noch steht nicht fest, ob die Täter auch Beute machten. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher in der Nacht von Freitag (27.01.2017) auf Samstag (28.01.2017) beobachtet oder wem sind in diesem Zeitraum Personen oder Fahrzeuge im Bereich er Kita aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Eschenburg-Eiershausen: Kippenautomat aufgeflext -

Am Samstagmorgen (28.01.2017) entdeckten Zeugen auf dem Gelände des Eiershäuser Sportplatzes einen aufgeflexten und geleerten Zigarettenautomaten. Gegen 08.30 Uhr meldeten sie ihren Fund der Dillenburger Polizei. Noch ist nicht klar wo die Täter den Automaten mitgehen ließen. Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Freitag (27.01.2017) auf Samstag im Bereich des Sportplatzes Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise erbitten die Ermittler der Polizeistation in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn - A45: Chevrolet ausgebremst und abgehauen / Unfallzeugen gesucht -

Nach einer folgenreichen Verkehrsunfallflucht auf der A45 bei Herborn, bitten die Ermittler der Autobahnpolizei in Butzbach um Mithilfe. Am Sonntag (29.01.2017), gegen 12.00 Uhr war die 43-jährige Fahrerin eines Chevrolet Kalos zwischen den Anschlussstellen Herborn-Süd und Ehringshausen, in Richtung Hanau, unterwegs. Sie überholte einen auf der rechten Spur fahrenden Pkw. Dieser zog plötzlich auf ihren Fahrstreifen, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Um eine Kollision mit dem Wagen zu vermeiden, musste die aus Offenbach am Main stammende Frau stark bremsen. Sie verlor die Kontrolle über ihren Pkw, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich der Wagen. Sie zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie ins Wetzlarer Krankenhaus. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Hanau fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Chevrolet hat nur noch Schrottwert und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 9930 entgegen.

Greifenstein-Beilstein: Spiegel abgefahren -

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines in der Herrenpferchstraße abgestellten Pkw. Der schwarze Passat parkte zwischen Samstagabend (28.01.2017), gegen 20.00 Uhr und Sonntagmorgen (29.01.2017), gegen 07.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 41. Nachdem der Unbekannte den Spiegel abgefahren hatte, machte er sich aus dem Staub. Die Höhe des Blechschadens an dem Passat steht noch nicht fest. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Trotz Gegenverkehr an Engstelle überholt -

Nachdem auf der Kölschhäuser Straße am Donnerstag vergangener Woche (26.01.2017) die Außenspiegel zweier entgegenkommender Fahrzeuge zusammenkrachten, bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. In Höhe des Rewe-Marktes parkte in Richtung Ortsausgang ein Lkw am rechten Fahrbahnrand. Hierdurch verengte sich die befahrbare Restbreite der Kölschhäuser Straße. Obwohl das Hindernis auf seiner Seite lag, gab ein Autofahrer trotz Gegenverkehr Gas und wollte an dem Lkw vorbeifahren. Hierbei touchierte sein Außenspiegel den eines entgegenkommenden roten Opel Zafira. Mit einem lauten Schlag brach das Spiegelgehäuse des Opels ab. Der Unfallfahrer setzte seinen Weg in Richtung Kölschhausen fort, ohne sich um den Schadensausgleich zu kümmern. Angaben zu dem Unfallfahrer kann der Zafirafahrer leider nicht machen. Zeugen der Kollision werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Crash endet im Krankenhaus -

Auf rund 15.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, nachdem ein Linksabbieger einen entgegenkommenden Wagen übersehen hatte. Gegen 12.00 Uhr wollte am Samstagmittag (28.01.2017) der 59-jährige Fahrer eines Suzuki Vitara von der Neustadt nach links in Richtung Neustädter Platz abbiegen. Dabei nahm er dem 60-jährigen Fahrer eines VW Lupo die Vorfahrt. Die Fahrzeuge krachten ineinander - der aus Braunfels stammende Unfallfahrer blieb unverletzt, sein in Wetzlar lebende Lupo-Fahrer klagte über Rückenschmerzen und wurde mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert.

Wetzlar-Naunheim: 31-Jähriger ausgeraubt -

Am frühen Samstagmorgen (28.01.2017) überfiel eine Gruppe junger Männer einen 31-jährigen Wetzlarer. Die Täter erbeuteten eine Bauchtasche sowie eine Geldbörse.

Das Opfer war gegen 04.45 Uhr in Naunheim zu Fuß auf der Wetzlarer Straße, parallel zur Landstraße in Richtung Waldgirmes, unterwegs. Dort überholte ihn ein Mann mit einer auffälligen weißen Jacke und sprach ihn an. Ohne weitere Vorwarnung schlug ihm der Unbekannte in den Rücken. Als er sich umdrehte standen plötzlich insgesamt vier Personen vor ihm. Ein Mann mit einer schwarzen Jacke schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, worauf das Opfer zu Boden ging. Anschließend durchsuchte der Räuber die Jacke des 31-Jährigen, griff sich die Geldbörse und riss ihm die Bauchtasche vom Körper. Anschließend lief die Gruppe in Richtung der Unterführung zur Siemensschule davon. Das Opfer trug Prellungen und eine geschwollene Lippe davon. Das Raubgut hat einen Wert von rund 140 Euro.

Eine genauere Personenbeschreibung kann das Opfer nicht abgeben. Auffällig waren die weiße Jacke des ersten Täters und die schwarze Jacke des Angreifers.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat den Überfall am Samstagmorgen gegen 04.45 Uhr in der Wetzlarer Straße beobachtet? - Wer kann Angaben zu der Personengruppe machen, die sich zu dieser Zeit im Bereich der Wetzlarer Straße aufhielt? - Wer hat eine Gruppe beobachtet, von der einer der Personen eine auffällige weiße Jacke trug?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen: Auf dem Campingplatz bedient -

Im Laufe der vergangenen Tage machten sich Diebe auf dem Stellplatze eines Dauercampers auf dem Campingplatz am Dutenhofener See zu schaffen. Zuletzt hatte der Besitzer den Wohnwagen am 21.01.2017 (Samstag) aufgesucht. Zu diesem Zeitpunkt war dort noch alles in Ordnung. Als er am vergangenen Samstag (28.01.2017), gegen 09.30 Uhr zurückkehrte, entdeckte er den Einbruch. Die Diebe brachen ein Fenster auf, kletterten in das mobile Wohnheim, durchsuchten sämtliche Schränke und ließen einen kleinen Flachbildfernseher mitgehen. Zudem griffen sich die Täter Gartenmöbel in Form einer Lounge samt Glastisch sowie eine etwa 1 Meter hohe Buddha-Figur. Den Gesamtwert der gestohlenen Gegenstände schätzt der Besitzer auf ca. 900 Euro. Die Reparatur der Aufbruchschäden wird weitere 200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Burgsolms: Nicht mehr alle Latten am Zaun -

Einen Schaden von rund 400 Euro ließen unbekannte Vandalen an einem Grundstückszaun in der Sudetenstraße zurück. In der Nacht von Samstag (28.01.2017) auf Sonntag (29.01.2017) rissen die Täter Holzlatten ab oder brachen diese aus den Elementen. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die Angaben zu deren Identität machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell