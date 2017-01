POL-LDK: # Unfallflucht # Einbrüche in der Löhrenstraße # Gegen Geländer gekracht # Reifen gestohlen #

Dillenburg (ots) -

--

Haiger-Oberroßbach: Unfallfahrer flüchtet -

Weil er in den Gegenverkehr geriet, zwang ein Autofahrer heute Morgen (27.01.2017) einer Opelfahrerin zu einem Ausweichmanöver. Diese fuhr gegen 07.45 Uhr auf der Grundstraße in Richtung Weidelbach. In Höhe der Inselstraße kam ihr der Unbekannte mit seinem Wagen teilweise auf seiner Fahrspur entgegen. Die 28-jährige Haigererin im Zafira zog, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts und touchierte auf dem Gehweg eine Mülltonne. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den etwa 250 Euro teuren Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfallbeobachteten und Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Wohnungseinbrüche in der Löhrenstraße -

Auf Beute aus zwei Häusern hatten es unbekannte Einbrecher gestern (26.01.2017) in der Löhrenstraße abgesehen. An einem Einfamilienhaus suchten die Täter die Terrassen auf und verschafften sich über die Tür gewaltsam Zutritt. Sie durchwühlten sämtliche Räume - ob sie Beute machten kann derzeit nicht gesagt werden. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster kletterten die Unbekannten in ein weiteres Einfamilienhaus. Da sie sich von dem Hund der Bewohner offensichtlich gestört fühlten, sperrten sie das Tier kurzerhand ein. Anschließend durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Auch in diesem Fall steht noch nicht fest, ob den Dieben Wertsachen in die Hände fielen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Nachmittag, zwischen 16.45 Uhr und 18.45 Uhr in der Löhrenstraße beobachtet? Wem sind in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge dort aufgefallen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Oberscheld: Audi kracht in Brückengeländer -

Einen Schaden von rund 3.000 Euro ließ eine 24-jährige Audifahrerin heute in den frühen Morgenstunden (27.10.2017) an einem Brückengeländer in der Marburger Straße zurück. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam die aus dem Westerwald-Kreis stammende Frau gegen 02.00 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Geländer. Die Crash-Pilotin blieb unverletzt. Den Schaden an ihrem A3 beziffert die Polizei ebenfalls auf 3.000 Euro.

Wetzlar-Hermannstein: Reifen Ziel von Dieben -

Ungebetene Gäste suchten das Gelände eines Autohandels in der Ludwigstraße auf. Die Täter setzten zunächst Bewegungsmelder außer Betrieb, knackten anschließend das Schloss eines Containers und griffen hieraus Reifen und Felgen im Wert von rund 2.000 Euro. Momentan geht die Polizei davon aus, dass die Diebe ihre Beute mit einem Transporter oder Anhänger in Sicherheit brachten. Sie sucht Zeugen, die die Täter zwischen Mittwochabend (25.01.2017), gegen 22.00 Uhr und Donnerstagmorgen (26.01.2017), gegen 22.00 Uhr beobachteten oder denen in der genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge rund um den Autohandel auffielen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

