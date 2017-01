POL-LDK: Verkehrsunfall legt Berufsverkehr lahm

Dillenburg (ots) -

Ehringshausen - A45: Ein illegales Wendemanöver und der daraus resultierende Unfall bremste heute Morgen (27.01.2017) den Berufsverkehr an der Autobahnanschlussstelle Ehringshausen aus.

Gegen 06.25 Uhr war ein 22-jähriger Renaultfahrer auf dem Zubringer von Ehringshausen in Richtung Autobahn A45 unterwegs. Dort ist eine Wendemöglichkeit für den Betriebsdienst der Autobahnmeisterei eingerichtet, die jedoch für den Straßenverkehr gesperrt ist. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass ein Autofahrer diese Wendemöglichkeit illegal nutzte und anschließend auf den Fahrstreifen zur Auffahrt in Richtung Hanau abbog. Hierbei nahm der Unbekannte dem Ehringshäuser in seinem Kangoo die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 22-Jährige mit seinem Renault nach links aus und krachte mit einem entgegenkommenden Toyota zusammen. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt zur Autobahnauffahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Der Ehringshäuser in seinem "Kangoo" blieb unverletzt. Die aus Herborn stammenden Insassen im Toyoto erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert. Da durch die Deformierungen der Fahrzeuge zunächst von schwereren Verletzungen bei den Beteiligten auszugehen war, wurde auch ein Notarzt an die Unfallstelle berufen. Dieser übernahm die Erstversorgung der Verletzten.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Höhe der Sachschäden schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro. Die Anschlussstelle Ehringshausen musste bis zum Abtransport der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn bis etwa 07.30 Uhr voll gesperrt werden.

