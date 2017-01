POL-LDK: # Einbruch und Aufbruch # Unfälle # Rettung in letzter Minute # Reifendiebe im Dillfeld # Drogenfahrer schuld an Unfall #

Dillenburg (ots) -

Haiger-Allendorf: Über Terrasse eingestiegen -

Auf Beute aus einem Haus in der Holzhäuser Straße hatten es Diebe am Mittwoch (25.01.2017) abgesehen. Zwischen 08.30 Uhr und 21.00 Uhr schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein, griffen durch das Loch und entriegelten sie. Im Haus nahmen sich die Unbekannten jedes Zimmer vor und durchwühlten Schränke und Kommoden. Derzeit steht nicht fest, ob sie Wertsachen mitgehen ließen. Zurück blieb ein Schaden von rund 300 Euro. Hinweise zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Holzhäuser Straße nehmen die Ermittler der Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg-Nanzenbach: Punto landet im Graben -

Mit leichten Verletzungen überstand eine 57-jährige Fiatfahrerin einen ungewollten Ausflug in den Straßengraben. Die Eschenburgerin war heute Morgen (26.01.2017), gegen 08.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Nanzenbach und Dillenburg unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen kam sie mit ihrem Punto nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und anschließend den Transport ins Dillenburger Krankenhaus. Ihr Fiat hat nur noch Schrottwert. Den Schaden schätzt die Polizei auf ca. 4.000 Euro.

Herborn: Linksabbiegerin übersieht BMW -

Eine Leichtverletzte und zwei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls sich gestern Morgen (25.01.2017) auf der Kreuzung vor der Einfahrt zum Schießplatz. Eine 32-jährige Hyundaifahrerin war gegen 08.35 Uhr von der Reuterbergkreuzung in Richtung Innenstad unterwegs und wollte nach links auf den Schießplatz abbiegen. Dabei übersah die Haigererin einen ihr entgegenkommenden 5-er BMW. Der 54-jährige Fahrer des BMW konnte nicht mehr ausweichen und krachte in die Front des Hyundai. Die Unfallfahrerin klagte an der Unfallstelle über Schmerzen an den Knien und wurde von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Ihr aus Offenbach am Main stammender Unfallgegner blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden schätzt die Polizei auf ca. 9.000 Euro.

Ehringshausen: Rettung in letzter Minute -

Ein Rauchmelder und das beherzte Eingreifen zweier Polizeibeamter bewahrten einen 28-Jährigen vor schweren gesundheitlichen Schäden. Am 15.01.2016, gegen 05.15 Uhr weckte ein Rauchmelder die Anwohner eines Hauses in der Mozartstraße. Als eine Streife der Herborner Polizei eintraf war klar, dass der Alarm in der Wohnung eines 28-Jährigen lief. Da auf Klingeln und Klopfen nicht geöffnet wurde und nicht sicher war, ob sich der Bewohner in der Wohnung aufhielt und sich in einer lebensbedrohlichen Situation befand, traten die Polizisten kurzerhand die Tür ein. In der Küche entdeckten sie den Ehringshäuser, der bewusstlos vor dem Backofen lag. Die Retter brachten ihn ins Freie, wo ihn die Besatzung eines Rettungswagens erstversorgte und ihn zur weiteren Versorgung seiner Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus fuhr. Offensichtlich hatte sich der Verletzte eine Pizza in den Backofen geschoben und war anschließend im Wohnzimmer auf der Couch eingeschlafen. Durch den Rauchmelder geweckt, ging er in die Küche und brach dort wegen der starken Rauchentwicklung bewusstlos zusammen.

Wetzlar-Hermannstein: Container geknackt -

Unbekannte Diebe suchten im "Neuen Weg" das Gelände eines Reifenhändlers auf. Die Täter brachen einen Container auf und suchten nach Beute. An einem zweiten scheiterten ihre Aufbruchversuche. Ob die Unbekannten Beute machten ist bisher nicht bekannt. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf etwa 200 Euro. Zeugen, die die Täter in der Nacht von Mittwoch (25.01.2017) auf Donnerstag (26.01.2017) beobachteten oder denen Personen in diesem Bereich auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Wetzlar-Hermannstein: Aufgebockt und abgeschraubt -

Kompletträder im Wert von etwa 12.000 Euro ließen Diebe von dem Gelände eines BMW-Händlers mitgehen. Zwischen Mittwochabend (25.01.2017) und Donnerstagmorgen (26.01.2017) suchten die Täter den Autohändler im Dillfeld auf und bockten drei Fahrzeuge hoch. Anschließend montierten sie die Räder ab und machten sich mit ihrer Beute aus dem Staub. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Albshausen: Drogenfahrer verursacht Kollision -

Ein Auffahrunfall auf der Landstraße zwischen Albshausen und Wetzlar entlarvte gestern (25.01.2017) einen Drogenfahrer. Aufgrund einer Rotlichtphase am Abzweig in Richtung Steindorf, staute sich der Verkehr. Zu spät erkannte ein 21-jähriger BMW-Lenker das Abbremsen eines vorausfahrenden Touranfahrers und prallte mit seinem 6-er in das Heck des SUV. Der 30-jährige Fahrer des Touran zog sich Prellungen zu. Der aus Solms stammende Unfallfahrer blieb unverletzt. Sein fahriges Auftreten, sein Zittern und seine stark geröteten Augen ließen die den Unfall aufnehmenden Polizisten vermuten, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenschnelltest wies ihm die Einnahme von THC nach. Der BMW-Fahrer musste sich auf der Wache in Wetzlar einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet eine Strafe wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Höhe der Sachschäden an dem BMW und dem Touran können noch nicht beziffert werden.

