POL-LDK: # Einbrecher # Vandalen # betrunken und ohne Führerschein # Unfallflucht # Rettungsaktion hat fatale Folgen #

Haiger: Beim Vorbeifahren Spiegel beschädigt -

Nach einer Verkehrsunfallflucht in der Donsbacher Straße bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Am Montagnachmittag (23.01.2017), zwischen 12.30 Uhr und 19.30 Uhr parkte am rechten Fahrbahnrand in Richtung Innenstadt ein grauer Skoda Fabia. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter mit seinem Wagen den Außenspiegel des Skoda und ließ einen Schaden von ca. 400 Euro zurück. Der Unfallfahrer flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zum Fahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Diebe durchwühlen Tierarztpraxis -

In der Nacht von Montag (23.01.2017) auf Dienstag (24.01.2017) suchten Einbrecher eine Tierarztpraxis in der Wilhelmstraße auf. Zwischen 20.00 Uhr und 07.20 Uhr schlugen die Täter eine Scheibe ein, kletterten hinein und durchwühlten die Räume nach Wertsachen. Ihnen fiel nach einer ersten Einschätzung eine geringe Menge Bargeld in die Hände. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 200 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Rucksack im Rewe geklaut -

Ein dreister Dieb schlug am Dienstagnachmittag (24.01.2017) im Rewe-Markt in der Nixböthestraße zu. Gegen 16.45 Uhr deponierte eine Kundin ihren Rucksack auf die Schließfächer im Eingangsbereich. Als sie nach ihrem Einkauf zurückkehrte, war der Rucksack samt Handyladegerät, Regenschirm, einem Schal und Schlüssel verschwunden. Der Wert der Beute kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die den Täter beobachteten oder die sonst Angaben zum Verbleib des Rucksackes machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Kuchen verloren - drei Pkw demoliert -

Weil sie einen Kuchen von der Bundestraße aufheben wolle, löste eine 68-Jährige auf der Bundestraße 277 eine fatale Kettenreaktion aus. Die Eschenburgerin war am Montag (23.01.2017) mit ihrem Mann einkaufen. Beim Beladen ihres Autos vergaßen sie einen auf das Dach abgestellten Kuchen. Sie stiegen ein und fuhren von der Berliner Straße aus auf die Bundesstraße in Richtung Niederscheld. Hier wurden sie per Lichthupe und Handzeichen von anderen Verkehrsteilnehmern darauf aufmerksam gemacht, dass der Kuchen vom Dach auf die zweispurige Fahrbahn gefallen war. Das Ehepaar drehte in Niederscheld, fuhr zurück nach Dillenburg und an der Ampel zur Berliner Straße wieder in Richtung Niederscheld. Um den Kuchen von der Fahrbahn aufzuheben, stoppten sie am rechten Fahrbahnrand der stark befahrenen Bundesstraße und die 68-Jährige stieg aus. Zwei nebeneinander in gleicher Richtung fahrende Pkw-Lenkerinnen bemerkten die Frau auf der Fahrbahn und bremsten ihre Fahrzeuge ab. Ein ihnen folgender VW-Polofahrer aus Ehringshausen erkannte die Situation zu spät, krachte in den rechts fahrenden Seat Leon einer 33-jähirgen Dietzhölztalerin und anschließend in den auf der linken Spur fahrenden Mini einer 34-jährigen Haigererin. Die Fußgängerin, beide Autofahrerinnen und der Polo-Fahrer blieben unverletzt. Der Kuchen wurde überfahren und war nur noch Matsch. Die Schäden am Seat und Mini werden auf mindestens 8.000 Euro geschätzt. Der Polo hat nur noch Schrottwert - der VW musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Ehringshausen - A45: Ohne Führerschein, aber mit Promille -

Auf über zwei Promille brachte es der Alkoholtest eines 62-jährigen Autofahrers, den eine Streife der Butzbacher Autobahnpolizei gestern (24.01.2017), gegen 19.10 an der Autobahnmeisterei in Ehringshausen stoppte.

Besorgte Autofahrer meldeten über Notruf einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer. Der Fahrer des Skodas war auf der Sauerlandlinie zwischen Herborn und Hanau unterwegs. In Höhe der Raststatte Katzenfurt missachtete er die Anhaltezeichen der Ordnungshüter und fuhr einfach weiter. Letztlich schafften es die Polizisten auf sich aufmerksam zu machen und der Skodafahrer folgte ihnen über die Ausfahrt Ehringshausen zur Autobahnmeisterei. Sofort fiel die Alkoholfahne des 62-Jährige auf. Das Display des Alkoholtestgerätes zeigte 2,21 Promille an. Die Polizisten brachten ihn zur Herborner Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe abnahm. Zu seinem Führerschein befragt, zückte der aus dem Landkreis Böblingen stammende Alkoholfahrer die Quittung der polizeilichen Sicherstellung des Dokumentes. Polizisten aus Erftstadt hatte ihm diese nach einer Trunkenheitsfahrt um 12.05 Uhr des selben Tages ausgestellt! Nun kommt auf den Promillefahrer neben Trunkenheit im Straßenverkehr auch eine Anzeige wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Wetzlar: Einbruch in Gemeindehaus -

Auf Wertsachen aus dem Gebäude der Freien evangelischen Gemeinde hatten es unbekannte Diebe in der Straße "Im Amtmann" abgesehen. Zwischen Montagabend (23.01.2017), gegen 21.30 Uhr und Dienstagmorgen (24.01.2017), gegen 09.30 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt und durchwühlten im Inneren Schränke und Kommoden. Sie flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld. Ob weitere Gegenstände aus dem Gebäude fehlen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Summe der Aufbruchschäden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Einbrecher flieht ohne Beute -

Nachdem ein bisher unbekannter Einbrecher von einem Zeugen bei seiner Tat gestört wurde, ließ er von seinem Vorhaben ab und suchte das Weite. Ein lauter Schlag weckte am frühen Mittwochmorgen (25.01.2017), gegen 02.10 Uhr Anwohner der Silhöfer Straße. Ein Zeuge entdeckte die eingeschlagene Scheibe und den Täter, der noch im Geschäft stand. Sofort nahm der Unbekannte Reißaus. Der Zeuge nahm die Verfolgung über die alte Lahnbrücke auf, verlor ihn aber am Eisenmarkt aus den Augen. Der Diebe war etwa 175 cm groß, schlank und trug dunkle Kleidung. Er hatte dunkle kurze Haare. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist der Einbrecher vor der Tat oder später auf der Flucht im Bereich des Eisenmarktes aufgefallen? Wer kann sonst Angaben zur Identität des Einbrechers machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Hochelheim: Bierflasche gegen Scheibe geschleudert -

Vandalen suchten in der Nacht von Montag (23.01.2017) auf Dienstag (24.01.2017) das Gelände der Grundschule auf. Dort schleuderten sie eine Bierflasche gegen eine Scheibe im Erdgeschoss. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in der Nacht Personen auf dem Gelände auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell