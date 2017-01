POL-LDK: # Bei Überholmanöver ausgebremst # Wohnungseinbrüche # Nach sexueller Belästigung in U-Haft # Kennzeichen geklaut # Überholmanöver scheitert #

Dillenburg (ots) -

Haiger-Niederroßbach: Bei Überholmanöver ausgebremst -

Auf der Landstraße zwischen Niederroßbach und Haiger setzte der Fahrer eines schwarzen Audi A4 am Montag vergangener Woche (16.01.2017), gegen 05.25 Uhr zum Überholen einer langsam fahrenden Kolonne an. Als er sich bereits auf der linken Spur befand, zog ein Fahrzeugführer aus der Kolonne auf den linken Streifen zum Überholen heraus und übersah dabei den Audifahrer. Der wiederum musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark bremsen und verlor auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen A4. Der Wagen rutschte in den Straßengraben, was einen Blechschaden von ca. 4.000 Euro zur Folge hatte. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Haiger fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zu dem flüchtigen Wagen kann der Audifahrer lediglich sagen, dass es sich um einen Pkw handelte. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder Angaben um flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.:(02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Aßlar: Wohnungstür eingetreten -

Auf rabiate Art und Weise verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hermannsteiner Straße. Zwischen Samstagmorgen (21.01.2017), gegen 11.00 Uhr und Montagmorgen (23.01.2017), gegen 11.00 Uhr trat er die Wohnungstür kurzerhand ein und suchte in der Wohnung nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohnerin fehlen Kleidungsstücke und eine Wasserpfeife. Die Höhe der Einbruchschäden können noch nicht beziffert werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Dutenhofen: Wohnungseinbruch -

Im Laufe der vergangenen drei Wochen versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße "Johannisgraben" einzusteigen. Am Donnerstag vergangener Woche (19.01.2017) entdeckten die Bewohner Hebelspuren an der Terrassentür. Derzeit ist nicht bekannt, wann die Täter genau versuchten einzudringen. Nach Angaben der Bewohner kann die Tat bis zu drei Wochen zurückliegen. Die Reparatur der Terrassentür wird rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: 44-Jähriger wegen sexueller Belästigung in U-Haft -

Pressemeldung Polizei Lahn-Dill vom 14.12.2016, 17.48 Uhr

Mitte Dezember 2016 wandte sich die Wetzlarer Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Ein Mann hatte mehrfach in Wetzlar Frauen versucht zu küssen oder ihnen durch das Gesicht geleckt. Nach einer seiner Übergriffe nahmen Wetzlarer Polizisten im Rahmen der Fahndung einen 44-jährigen Tatverdächtigen fest, gegen den ein Haftrichter vergangene Woche wegen Wiederholungsgefahr Untersuchungshaft erließ.

Nach dem Zeugenaufruf meldeten sich weitere Opfer bei der Kriminalpolizei. Die Ermittler werfen dem in Wetzlar wohnenden und aus Syrien stammenden Mann mehr als 20 Taten vor. Meist sprach er seine Opfer an, ergriff dessen Hände, zog sie an sich und küsste oder umarmte die Frauen ohne Vorwarnung. In einigen Fällen leckte er den völlig verdutzten Frauen über das Gesicht. Sein Verhalten stellte er als einen Brauch aus seiner arabischen Heimat dar, um Frauen seine Zuneigung zu zeigen. Die Kriminalpolizei sieht darin einen Vorwand, um sich den Frauen zu nähern.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln wegen sexueller Belästigung gegen den 44-Jährigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Wetzlar erließ das Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl. Ein Haftrichter verkündete den U-Haftbefehl, seitdem sitzt er in einer hessischen Justizvollzugsanstalt ein. Er ist der Polizei kein Unbekannter und bereits wegen gleicher Taten in Erscheinung getreten.

Solms-Burgsolms: Kennzeichen verschwunden -

Am zurückliegenden Wochenende griff sich ein Dieb die beiden Kennzeichen eines im Lilienweg abgestellten Opels. Der silberfarbene Corsa parkte in der Zeit von Samstag (21.01.2017), gegen 22.00 Uhr bis Montag (23.01.2017), gegen 05.30 Uhr am Fahrbahnrand. Der Täter griff sich die Kennzeichen "LDK-NL 258" und machte sich aus dem Staub. Hinweise zu dem Dieb oder den Verbleib der Kennzeichen nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Lahnau-Waldgirmes: Fatales Überholmanöver -

Ein Überholmanöver bei unübersichtlicher Verkehrslage forderte gestern Morgen (23.01.2017) eine Leichtverletzte und rund 25.000 Euro Sachschaden. Gegen 07.40 Uhr war ein Bus auf der Dorlarer Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Rodheimer Straße abbiegen. Hier bremste der Busfahrer bis zum Stillstand ab, um einer Audifahrerin die Ausfahrt aus der Rodheimer Straße zu ermöglichen. Ein hinter dem Bus fahrender Mercedes-Lenker schätzte die Situation offensichtlich falsch ein und überholte den Bus. Gleichzeitig zog die Audifahrerin auf der Dorlarer Straße und die beiden Pkw stießen zusammen. Der 44-jährige Unfallfahrer aus Lahnau stieg unverletzt aus seinem Benz. Seine 55-jährige Unfallgegnerin, die ebenfalls aus Waldgirmes stammt, zog sich Prellungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport zum Wetzlarer Krankenhaus.

Guido Rehr, Pressesprecher

