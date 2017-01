POL-LDK: # Junge Frau wehrt Angriff ab # Unfallfluchten # Unfälle # Einbrüche # Sachbeschädigungen # Drogenfahrer entlarvt # Hakenkreuz am Gerätehaus #

Dillenburg (ots) -

--

Unfallfluchten -

Nach Verkehrsunfallfluchten auf dem Pendlerparklatz an der Autobahnabfahrt Haiger-Burbach und der Landstraße zwischen Rodenbach und Haiger bittet der Verkehrsunfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei um Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu den Unfallfahrzeugen oder dessen Fahrern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit den Dillenburger Ordnungshütern in Verbindung zu setzen.

Auf Pendlerparkplatz gerammt Vermutlich beim Wenden oder Ein- oder Ausparken beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Pendlerparkplatz an der Kalteiche abgestellten weißen Renault Clio. Die Besitzerin stellte den Wagen am Donnerstag (19.01.2017), gegen 07.15 Uhr an der A45 ab. Als sie um 14.20 Uhr wieder zurückkehrte, entdeckte sie einen frischen Unfallschaden an der Heckklappe ihres Franzosen. Die Reparatur wird etwa 1.000 Euro kosten

Spiegelunfall Am Donnerstagabend (19.01.2017) krachten auf der Landstraße zwischen Rodenbach und Haiger die Spiegel zweier entgegenkommender Fahrzeuge gegeneinander. Der Fahrer eines grauen VW Passat fuhr gegen 19.00 Uhr in Richtung Rodenbach. Auf der Strecke geriet ein entgegenkommender Pkw zu weit auf seinen Fahrstreifen, so dass sich die Außenspiegel berührten. Der Schaden am Passat beläuft sich auf ca. 400 Euro. Angaben zu dem Unfallgegner oder dessen Fahrzeug kann der Passatfahrer nicht machen.

Haiger-Allendorf: Linksabbieger übersieht Gegenverkehr -

Zwei Verletzte und einen Schaden von rund 25.000 Euro blieben nach einer Karambolage an der Kalteiche zurück. Am Freitagmorgen (20.01.2017), gegen 10.00 Uhr fuhr eine 20-jährige mit ihrem Opelvon Allendorf in Richtung Kalteiche. Am Autobahnzubringer wollte sie nach links abbiegen und übersah dabei eine entgegenkommende Mercedes C-Klasse. Die 28-jährige Lenkerin im Benz konnte nicht mehr ausweichen und krachte in den Astra. Die aus Burbach stammende Unfallfahrerin im Opel und ihre ebenfalls in Burbach wohnende Unfallgegnerin erlitten leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Herborn-Hörbach: Beim Einbiegen Vorfahrt missachtet -

An der Einmündung von Hörbach auf die ereignete sich am Samstagnachmittag (21.01.2016) ein folgenreicher Verkehrsunfall. Insgesamt wurden vier Personen verletzt und zwei Fahrzeuge demoliert. Gegen 15.20 Uhr wollte der Fahrer eines Minivan von Hörbach auf die Bundesstraße in Richtung Schönbach einbiegen. Hierbei übersah der 40-jährige Kölner einen aus dieser Richtung herannahenden Opel Corsa. Die 20-jährige Fahrerin im Corsa hatte keine Chance auszuweichen und stieß mit dem Opel Zafira zusammen. Drei Mitfahrer im Zafira und die aus Rehe stammende Corsafahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu. Sie musste im Krankenhaus Wetzlar ambulant behandelt werden. Die Schäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 8.000 Euro.

Sinn: Auffahrunfall -

Am Samstagnachmittag (21.01.2017) schob ein unaufmerksamer Autofahrer auf der Herborner Straße zwei vor ihm haltende Pkw zusammen. Der 52-jährige Dietzhölztaler fuhr mit seinem Toyota Yaris von Herborn aus nach Sinn hinein, erkannte den vor ihm haltenden Seat Leon zu spät und krachte in dessen Heck. Die Wucht des Aufpralls schob den Seat wiederum auf einen davor stehenden BMW X3. Der Unfallfahrer klagte über Schmerzen in der Brust. Der 50-jährige Seatfahrer aus Eschenburg zog sich Prellungen an Rücken und Schulter zu. Allein die Lenkerin des BMW blieb unverletzt. Die Blechschäden summieren sich auf mindestens 11.000 Euro.

Driedorf-Mademühlen: Fahrfehler fordert zwei Verletzte -

Mit Verdacht auf einen Beckenbruch kam ein 29-jähriger Beifahrer am Freitagabend (20.01.2017) ins Dillenburger Krankenhaus. Die 53-jährige Fahrerin des verunglückten Ford Fiesta erlitt ein Halswirbelschleudertrauma. Die Driedorferin fuhr gegen 20.25 Uhr von Driedorf in Richtung Mademühlen. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet sie in den Schnee am rechten Fahrbahnrand und verlor die Kontrolle über den Fiesta. Bei dem Versuch den Wagen wieder abzufangen, geriet sie ins Schleudern. Letztlich überschlug sich der Wagen und kam etwa 15 Meter neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Ford hat nur noch Schrottwert.

Aßlar: An Tiguan vergriffen -

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließen Vandalen an einem schwarzen VW Tiguan zurück. Der Van parkte in der Nacht von Samstag (21.01.2017) auf Sonntag (22.01.2017) in der Friedrich-Ebert-Straße im Hof eines Wohnhauses. Die Unbekannten rissen den Griff der Fahrertür ab und schlugen gegen den Außenspiegel. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Garbenheim: Wohnungseinbruch -

In der Straße "Bohnenstück" suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus auf. Die Diebe schoben den Rollladen eines Fensters hoch, hebelten das Fenster auf und kletterten in die Wohnung. Auf der Suche nach Wertsachen durchsuchten sie Schränke und Kommoden. Den Tätern fielen Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert in die Hände. Die Einbruchschäden belaufen sich auf mindestens 750 Euro. Zeugen, die die Täter in der Zeit von Freitag (20.01.2017), gegen 06.30 Uhr und Sonntagabend (22.01.2016), gegen 18.00 Uhr beobachteten oder den in dem Bereich des "Bohnenstücks" Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Zu flott auf Brücke unterwegs -

Winterglatte Straßenverhältnisse wurden am Samstagmorgen (21.01.2016) einem Autofahrer auf der Bahnhofsbrücke zum Verhängnis. Zwischen der Gloelstraße und Niedergirmes geriet der 21-jährige BMW-Lenker gegen 07.10 Uhr auf glatter Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen schlitterte über die Fahrbahntrennung in den Gegenverkehr und kam an dem Mast einer Straßenlaterne zum Stehen. An dem 3-er blieb ein Totalschaden in Höhe von rund 8.000 Euro zurück.

Wetzlar: Drogenfahrer entlarvt -

Eine Streife der Wetzlarer Polizei zog am Freitagnachmittag (20.01.2017) einen Drogenfahrer aus dem Verkehr. Der 19-Jährige fiel den Ordnungshütern in der Friedenstraße durch seine unsichere Fahrweise auf. Gegen 15.15 Uhr stoppten sie den Opel Astra des aus Merenberg stammenden Fahranfängers und führten einen Drogenschnelltest mit ihm durch. Der wies ihm die Einnahme von Betäubungsmitteln nach. Die Polizisten ordneten eine Blutentnahme an, die ein Arzt auf der Wetzlarer Polizeistation vornahm. Anschließend durfte der Merenberger die Wache wieder verlassen.

Einen zweiten Drogenfahrer erwischten die Ordnungshüter am frühen Sonntagmorgen (22.01.2017) auf dem Karl-Kellner-Ring. Gegen 03.40 Uhr kontrollierte eine Streife den Fahrer eines Opel Corsas. Auch beim dem aus Butzbach stammenden Fahrer bestätigte sich mittels eines Drogenschnelltests der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Nach einer Blutentnahme auf der Wache durfte der 24-Jährige ebenfalls die Polizeistation wieder verlassen.

Wetzlar: Im Carport zerkratzt -

Lackschäden in Höhe von rund 2.000 Euro ließ ein unbekannter Vandale an zwei Fahrzeugen in der Nauborner Straße zurück. Die beiden Fahrzeuge parkten zwischen Samstagmittag (21.01.2017), gegen 13.00 Uhr und Sonntagmorgen (22.01.2017), gegen 11.00 Uhr in einem Carport. In dieser Zeit trieb der Täter Kratzer in die Bleche der beiden Pkw. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Scheibe eingeschlagen -

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bergstraße vergriffen sich Unbekannte an einem silberfarbenen Skoda Octavia. Am Samstagabend (21.01.2016), gegen 22.30 Uhr stellte der Besitzer den Wagen dort ab. Als er gegen 02.30 Uhr zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er die eingeschlagene Scheibe der Fahrertür. Ob die Täter aus reiner Zerstörungswut handelten oder im Wagen Wertsachen vermuteten ist nicht bekannt. Die Reparatur wird rund 200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Oberbiel: Schmuck und Apple erbeutet -

Auf Wertsachen aus einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Küppel" hatten es Einbrecher am Samstagabend (21.01.2017) abgesehen. Zwischen 17.00 Uhr und 22.37 Uhr nutzten die Dunkelmänner die Abwesenheit der Bewohner, brachen ein Fenster auf und stiegen in das Haus ein. Dort durchwühlten sie sämtliche Zimmer und suchten in Schränken und Kommoden nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung fehlen ein I-Phone, ein I-Pad sowie Schmuck von noch nicht bekanntem Wert. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen am späten Samstagabend in der Straße "Am Küppel" erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun-Biskirchen: Hakenkreuz an Gerätehaus -

Nach einer Hakenkreuzschmiererei am Feuerwehrgerätehaus bittet der Staatsschutz in Wetzlar um Mithilfe. Am Samstagmittag (21.01.2017), gegen 12.00 Uhr wurde das mit schwarzer Sprühfarbe an die Hauswand angebrachte Hakenkreuz entdeckt. Zur welcher Zeit die Täter genau zuschlugen, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder zu Personen oder Fahrzeuge beobachteten, die sich in der Nacht von Freitag (20.01.2017) auf Samstag (21.01.2017) im Bereich des Feuerwehrgerätehauses aufhielten, sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Braunfels-Bonbaden: Frau schlägt Angreifer in die Flucht / Polizei sucht Zeugen -

Mit Prellungen, einigen Kratzern und einem gewaltigen Schrecken kam eine junge Frau am frühen Samstagmorgen (21.01.2017) nach dem Angriff eines Unbekannten davon. Das Opfer war zwischen 03.30 Uhr und 04.00 Uhr von der Hauptstraße kommend in Richtung Fußgängerbrücke "Bauerkranz" über den Solmsbach unterwegs. An dem Aufgang zur Brücke umfasste sie plötzlich ein Unbekannter von hinten und warf sie zu Boden. Die junge Frau schrie um Hilfe und wehrte sich vehement. Sie schaffte es, dass der Mann von ihr abließ und er anschließend am Bach entlang in Richtung Feld davon lief.

Das Opfer kann den Angreifer vage beschreiben: Er war zwischen 155 und 170 cm groß, von kräftiger Statur mit einem fülligen Bauch. Zur Tatzeit trug er einen dunklen Kapuzenpullover, einen dunklen Schal oder einen Schlauchtuch mit hellen Sternen sowie eine dunkle Jeans. Sein Alter schätzt sie zwischen 30 und 40 Jahre. Zur Herkunft des Mannes kann sie keinerlei Angaben machen.

Die Kriminalpolizei in Wetzlar sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Auseinandersetzung an der Fußgängerbrücke über den Solmsbach am Samstagmorgen beobachtet? - Wem ist der Mann vorher oder später auf der Flucht aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zu dem Angreifer oder dessen zum Teil auffällige Kleidung machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell