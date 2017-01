POL-LDK: Unfall an der Kalteiche; Einbrüche; Unfall durch gelöste Eisplatte; Unfallfluchten - Hinweise erbeten!

Dillenburg (ots) - Haiger - Unfall an der Kalteiche - Zwei leicht Verletzte

Beim Abbiegen von der Bundesstraße(B) 277 nach links auf die B 54 kam es am Freitag, 20. Januar, um 10 Uhr, zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto. Beide Autofahrerinnen, eine 20 Jahre junge Frau aus Burbach und eine 26 Jahre junge Frau aus Brachbach wurden leicht verletzt. Nach den ersten Ermittlungen fuhr die 20-Jährige mit ihrem Kombi auf der B277 von Haiger Allendorf nach Kalteiche. Sie ordnete sich links ein, um auf die B54 abzubiegen. Beim Abbiegen kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden weißen Mercedes. Dessen Fahrerin musste zur weiteren Untersuchung der Verletzungen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden liegt geschätzt bei mindestens 25.000 Euro. An beide Fahrzeuge entstanden erhebliche Frontschäden, sie waren nicht mehr fahrbereit.

Haiger - Einbruchspuren an der Haustür

Das Haus in der Straße Fahler war am Donnerstag, 19. Januar, nur zwischen 13.30 und 14.30 Uhr kurz menschenleer. Genau in dieser Zeit muss ein mutmaßlicher Einbrecher versucht haben die Haustür gewaltsam zu öffnen. Die Tür blieb allerdings dicht und hielt den Täter draußen. Es entstand ein eher geringer Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur fraglichen Zeit bitte an die Kripo in Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Hüttenberg-Großrechtenbach - Einbruch durch den Wintergarten

In den Eichgärten versuchte ein Einbrecher durch den Wintergarten in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Der Täter kam nicht ins Haus. Der Schaden durch die Hebeleien an der Tür zum Wintergarten und dann an der Tür zum Haus beträgt mindestens 1000 Euro Der Einbruchsversuch war am Donnerstag, 19. Januar, vermutlich gegen 17.30 Uhr. Hinweise auf den geflüchteten Täter liegen bislang nicht vor. Kriminalpolizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Lahn-Dill - Unfall auf der Autobahn durch gelöste Eisplatte

Wie richtig und wichtig die Warnungen der Polizei sind, sein Auto komplett von Schnee und Eis zu befreien und rundherum für freie Sicht zu sorgen, zeigt jetzt wieder ein Unfall auf der Autobahn 5. Unfallursache war hier eine gelöste Eisplatte. Der Unfall war in der Nacht zum Freitag, 20. Januar, um etwa 03 Uhr auf der A 5 zwischen den Kreuzen Butzbach und Gambach. Als der 34-jährige Fahrer eines weißen Fiat Ducato einen Sattelzug mit Auflieger überholte, löste sich vom Dach des Aufliegers die Eisplatte und krachte gegen die Windschutzscheibe des Transporters. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt.

Haiger Kalteiche - Unfallflucht auf Pendlerparkplatz

Der Unfall auf dem Pendlerparkplatz Kalteiche an der Bundesstraße 54 passierte am Donnerstag, 19. Januar, zwischen 07.15 und 14.20 Uhr. An einem weißen Renault Clio entstand am Heck ein Schaden von mindestens 600 Euro. Der Renault stand auf der rechten Parkplatzseite mit der Front zur B54. Hinweise auf den mutmaßlichen Unfallverursacher bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Herborn - Unfallflucht im Parkhaus

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht im Parkhaus in der Hauptstraße und bittet um sachdienliche Hinweise. Unfallzeit war am Freitag, 20. Januar, zwischen 10.30 und 11.30 Uhr. Der Schaden am betroffenen grauen VW Polo ist vorne links und beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Der Pkw stand in einer Parkreihe, wo ein Hintereinanderstehen möglich ist. Zur Kollision kam es vermutlich beim Rangieren und/oder Rückwärtsfahren. Hinweise zum verursachenden Auto gibt es bislang nicht. Polizei Herborn, Tel. 02772/47050.

