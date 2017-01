POL-LDK: Einbrecher unterwegs (Bezug zur Presseinfo von heute! hier: Aktualisierte Meldung!)

Dillenburg (ots) - Ehringshausen - Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Donnerstag, 19. Januar war ein Einbrecher in Ehringshausen unterwegs und versuchte es in der Pestalozzistraße an der Grundschule und dem Kindergarten. Der Einbruch in den angrenzenden Kinderhort gelang. Der Einstieg erfolgte durch ein aufgebrochenes Fenster auf der Gebäuderückseite. Im Inneren brach der Täter gleich mehrere Möbelstücke gewaltsam auf. Der Täter entkam unerkannt mit einem Beamer und Bargeld. Der Wert der Beute beträgt mindestens 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Nach Beendigung der Tatortaufnahme steht jetzt fest, dass der Täter in der Schule keine Beute machte. Der Aufbruch von Fenstern und mehreren Innentüren, sowie das Durchwühlen von Mobiliar führte zu einem Schaden von mindestens 3500 Euro. Wer hat in der Tatnacht zwischen 20 und 06.50 Uhr in der Pestalozzistraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind dort Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Ehringshausen, Tel. 06443/83030.

