POL-LDK: Einbrecher unterwegs; Dubiose Anrufe - Vorsicht vor Betrügern; Scheiben eingeworfen; Positiver Drogentest;Sturz bei Flucht aus Angst vor Kontrolle; Unfälle auf der A 45 und Unfallfluchten

Dillenburg (ots) - Ehringshausen - Einbrecher unterwegs

In der Nacht zum Donnerstag, 19. Januar war ein Einbrecher in Ehringshausen unterwegs und versuchte es in der Pestalozzistraße an der Grundschule und dem Kindergarten. An der Schule blieb es beim Versuch. Der Einbruch in den angrenzenden Kinderhort gelang. Der Einstieg erfolgte durch ein aufgebrochenes Fenster auf der Gebäuderückseite. Im Inneren brach der Täter gleich mehrere Möbelstücke gewaltsam auf. Der Täter entkam unerkannt mit einem Beamer und Bargeld. Der Wert der Beute beträgt mindestens 1000 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Wer hat in der Tatnacht zwischen 20 und 06.50 Uhr in der Pestalozzistraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind dort Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei Ehringshausen, Tel. 06443/83030.

Hüttenberg-Hochelheim - Dubiose Anrufe - Vorsicht vor Betrügern

Mindestens zwei dubiose Anrufe gab es am Mittwoch, 18. Januar um kurz nach Mittag in Hochelheim. Die beiden älteren Damen blieben dabei glücklicherweise ohne einen Schaden. Aufgrund der typischen Vorgehensweise, geht die Polizei von versuchten, sogenannten Enkeltrickbetrügereien aus. Die Frau am Telefon gab sich als Verwandte aus und bettelte dann um Geld. Als sie auf Granit biss, bat sie darum persönlich vorbeikommen zu dürfen, erschien aber nicht. "Vorsicht am Telefon, wenn sich plötzlich angebliche Enkel, Neffen, Freunde oder überhaupt Menschen nicht mit ihrem Namen melden, sondern scheinheilig fragen ob man denn wisse, wer dran ist. Das Telefonat geht dann weiter mit irgendeiner Geschichte, die mit der Bitte um Geld endet. Übergeben Sie niemals Geld an Fremde und überweisen Sie auch nichts auf Konten, die Ihnen nicht bereits bekannt sind." Weitere Informationen zum Enkeltrick stehen im Internet unter www.polizei-beratung .de oder unter www.polizei.hessen.de-

Niederscheld - Scheiben eingeworfen

Die Polizei Dillenburg bittet nach der Sachbeschädigung durch das Einwerfen von Fensterscheiben um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Der betroffen Bauwagen stand zur Tatzeit zwischen 14.30 Uhr am Dienstag und 12.30 Uhr am Mittwoch, 18. Januar auf dem Gelände der Adolfshütte. Der oder die Täter drangen offenbar nicht in den Bauwagen ein. Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Bicken - Positiver Drogentest

Für einen 22-jährigen Autofahrer ging es am Mittwoch, 18. Januar, um 22.45 Uhr nicht weiter. Die Polizei hatte ihn in seinem Audi auf der Hauptstraße gestoppt. Bei der Kontrolle keimte der Verdacht des vorausgegangenen Konsums berauschender Mittel auf, was die positive Reaktion des Drogentests dann bestätigte. Da man schließlich nach der Durchsuchung auch noch Betäubungsmittel sicherstellte, muss sich der junge Mann demnächst wegen des Erwerbs und Besitzes von und wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteln verantworten.

Wetzlar-Nauborn - Sturz bei Flucht aus Angst vor Kontrolle

Aus Angst vor der bevorstehenden Kontrolle flüchtete ein Rollerfahrer. Beim Abbiegen stürzte er. Der Fahrer und sein Mitfahrer erlitten Verletzungen. Die Angst vor der Kontrolle war berechtigt. Der Fahrer hat keinen Führerschein und stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Roller kam dem Streifenwagen am Donnerstag, 19. Januar, gegen 03 Uhr auf der Nauborner Straße entgegen. Als die Streife wendete, bog der Rollerfahrer in die Industriestraße ab, vermutlich um von dort links über den Radweg der Kontrolle zu entgehen. Beim Abbiegen kam es zum Sturz. Fahrer und Sozius erlitten nur leichte Verletzungen. Der Alkotest des 36-jährigen Fahrers zeigte über 1,6 Promille an. Er musste zunächst mit zur Blutprobe.

Wetzlar/Haiger - Baustellen auf der A 45 - Drei Unfälle

An der Baustelle auf der A 45 an der Anschlussstelle Wetzlar Ost kam es am Mittwoch, 18. Januar, innerhalb von 10 Minuten zu gleich zwei Unfällen. Beide gingen trotz vergleichsweise hoher Schäden noch glimpflich, nämlich ohne Verletzte Personen aus. Um 14.30 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall. Der 42-jährige Fahrer eines Mercedes Vito fuhr auf einen braunen Volvo auf. Der 35-jährige Fahrer hatte seinen Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen müssen. Hier entstand ein Gesamtschaden von mindestens 9000 Euro. Der Vito hätte den befahrenen linken Fahrstreifen aufgrund seiner Gesamtbreite von 2,25 bei erlaubten 2,10 Metern gar nicht benutzen dürfen. Um 14.39 Uhr krachte es an nahezu gleicher Stelle erneut. Wieder auf dem linken Fahrstreifen geriet der 45-jährige Fahrer eines schwarzen Ford Fiesta aus Unachtsamkeit zu weit nach links und beschädigte dadurch sein Auto und mehrere Warnbake mit Beleuchtung. Der Gesamtschaden dürfte hier deutlich über 5000 Euro liegen. Der dritte Unfall in einer Baustelle war dann gegen 18.05 Uhr an der Anschlussstelle Dillenburg. Die Auffahrt zur A 45 nach Herborn ist wegen der Baustelle verkürzt. Der auffahrende 53-jährige Fahrer fuhr auf die Autobahn auf, ohne auf den Vorrang des dort fahrenden Lastwagens zu achten. Der 44-jährige Berufskraftfahrer konnte wegen des Verkehrs nicht ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß zwischen dem Lastwagen und dem auffahrenden dunklen Audi A6 kam. Hier entstand ein Gesamtschaden von mindestens 7000 Euro.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

1. Herbornseelbach - Ausgerutscht - Zaun beschädigt - Weggefahren

Nach den Unfallspuren sieht es so aus, als ob jemand auf der Hohen Straße auf dem Weg zur Ausfahrt vom Gelände der ehemaligen Bundeswehrkaserne ins Rutschen geriet und dann mit dem Fahrzeug im Gitterzaun landete. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro an zwei Feldern und mindestens einem Pfosten des Zauns. Der Verursacher fuhr weg, ohne sich um die Regulierung dieses Schadens zu kümmern.

2. Ehringshausen - Rückwärts gegen das Geländer - Vorwärts geflüchtet

Nachdem der Schaden jetzt feststeht und sich noch immer kein Verursacher gemeldet hat, erstatteten die Verantwortlichen nunmehr eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht, die schon länger zurückliegt. Unfalltag war am Freitag, 04. November 2016, Unfallzeit zwischen 06.30 und 09.30 Uhr Ein wohl weißer Lastwagen über 3,5 Tonnen fuhr demnach in der Bahnhofstraße rückwärts gegen das Geländer des Treppenaufgangs zu einem Fitnessstudio. Am Geländer entstand ein Schaden von 775 Euro. Die Polizei hofft trotz der länger zurückliegenden Zeit auf sachdienliche Hinweise. Polizei Ehringshausen, Tel. 06443/83030.

