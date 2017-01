POL-LDK: Verkehrskontrollen weiterhin notwendig - Viele Verkehrsverstöße und fahrende Schneehaufen

1 weiterer Medieninhalt

Dillenburg (ots) - Lahn-Dill - Verkehrskontrollen weiterhin notwendig

Die Ergebnisse zweier Verkehrskontrollen sprechen für sich und zeigen ihre weiterhin erforderliche Notwendigkeit.

So kontrollierten am Montag, 16.Januar, der Regionale Verkehrsdienst Lahn-Dill und die Gefahrgutüberwachung des Lahn-Dill Kreises und des Ordnungsbehördenbezirkes den Schwerlastverkehr auf dem Parkplatz Nebelsberg an der Bundesstraße 253 sowie im Kalteichering in Haiger. Positiv registrierten die Beamten, dass die Fahrer von Gefahrgutfahrzeugen ihrer Verpflichtung nachkamen und gerade in den Morgenstunden bei den winterlichen Straßenverhältnissen erst gar nicht unterwegs waren. Die Beanstandungsquote bei den trotz der widrigen Umstände überprüften 19 Fahrzeugen war dann aber leider viel zu hoch.

- 6 Anzeigen wegen Verstoß gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr bei nur 7 kontrollierten Fahrzeugen der Sprinterklasse

- 2 Anzeigen wegen Verstoß gegen die Sozialvorschriften im Straßenverkehr und eine weitere wegen Ladungssicherung bei 6 überprüften Lastwagen bis 7,5 t

- Ein Anzeige wegen Ladungssicherung bei einem Lastwagen über 7,5 t. 6 Lastwagen davon waren in der Kontrollstelle.

Hinzu kam das Liegenbleiben eines von zwei noch leeren Linienbusse wegen eines technischer Defekts. Vermutlich aufgrund der Witterungsverhältnisse und der damit verbundenen Feuchtigkeit ließ sich die Feststellbremse nicht mehr öffnen. Ein Servicefahrzeug musste herbei. Außerdem hielt die Polizei noch einen bekannten Autofahrer an. Da er fuhr, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein gab es gegen ihn und den Besitzer des von ihm benutzten Autos weitere Anzeigen.

Am Dienstag, 17. Januar unterstützte die Bereitschaftspolizei den Regionalen Verkehrsdienst Lahn-Dill bei Verkehrskontrollen in der Willi-Kröckel-Allee in Haiger und auf der Braunfelser Straße in Wetzlar. Das Ergebnis der nach Vorsichtung überprüften 48 Fahrzeuge:

- 37 Gurtverstöße

- 4 Handyverstöße

- 1 Fahren ohne Fahrerlaubnis

Ferner musste ein polnischer Klein-LKW-Fahrer eine Sicherheitsleistung in Höhe von 750 Euro für ein zu erwartendes Verfahren leisten. Er fuhr gewerblich mit einem Autotransporter, der nicht mit dem erforderlichen digitalen Kontrollgerät ausgerüstet war, welches u.a. Lenk- und Ruhezeiten und Geschwindigkeiten aufzeichnet. Die Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis traf einen 55-jährigen Wetzlarer, welcher der Witterung trotzte und mit einem Kleinkraftrad unterwegs war. Bei der Kontrollstelle in Haiger machten sich die derzeitigen winterlichen Verhältnisse stark bemerkbar. Highlight waren zwei Pkw, die noch extrem mit Schnee bedeckt waren. Einer kam dabei aus dem Westerwald und hatte trotz der zurückgelegten vermutlich mindestens 20 Kilometer noch immer teilweise einen halben Meter Schnee auf dem Dach. (siehe beiliegendes Bild) Er durfte die Fahrt erst fortsetzten, nachdem er das Fahrzeug komplett von der Schneelast befreit und ein Verwarngeld von 35 EUR entrichtet hatte.

