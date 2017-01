POL-LDK: Golf kann kaum Fahrstreifen halten - Polizei sucht Zeugen und etwaige Geschädigte

Dillenburg (ots) - Golf kann kaum Fahrstreifen halten - Polizei sucht Zeugen und etwaige Geschädigte

Autobahn 5

"Der Fahrer in dem grauen Golf kann kaum den Fahrstreifen halten. Der fährt wahnsinnige Schlangenlinien!" So lauteten die am Montagmorgen, gegen 08.50 Uhr über Notruf eingegangenen Meldungen. Die Polizei stoppte den grauen Golf schließlich am Parkplatz Pfahlgraben an der Autobahn 45. Der 67-jährige Fahrer stand weder unter dem Einfluss von Alkohol noch unter dem Einfluss von Medikamenten oder Betäubungsmitteln. Der Mann wirkte jedoch trotzdem durcheinander und seine Fahrweise stellte aufgrund der Aussage von Zeugen eine erhebliche Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer dar. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, ermittelt jetzt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht Zeugen und weitere Geschädigte. Verkehrsteilnehmer, denen der graue Golf zwischen 08.15 und 09.20 Uhr auf der A 5 zwischen Bad Homburger Kreuz und dem Gambacher Kreuz und weiter auf der A 45 in Richtung Wetzlar auffiel, oder die sogar gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Mittelhessen, Tel. 06033-993-0, in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell