POL-LDK: Mit nacktem Oberkörper und Schnapsflasche; Komischer Anruf; Heckscheibe eingeschlagen; Roter Seicento angefahren

Dillenburg (ots) - Sechshelden - Mit nacktem Oberkörper und Schnapsflasche

Gleich mehrere Notrufe erreichten die Polizei am Montag, 16. Januar, gegen 20 Uhr. Alle Anrufer meldeten einen Mann, der mit nacktem Oberkörper und Schnapsflasche in der Hand auf der Straße herumrennt, Leute anpöbelt und gegen geparkte Autos läuft. Als die Polizei eintraf, war die Flasche zerschlagen, die Klamotten lagen überall herum und der Mann lag trotz der eisigen Kälte mit nacktem Oberkörper blutend auf der Straße. Ein Rettungswagen brachte den erheblich alkoholisierten und vermutlich unter Drogeneinfluss stehenden 20-jährigen Asylbewerber zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Er kam nach der dortigen Erstversorgung in ein psychiatrisches Krankenhaus. Anhaltspunkte, dass die erlittenen Verletzungen auf ein Fremdverschulden zurückzuführen sind, ergaben sich nicht. Straftaten aufgrund des Verhaltens des Mannes wurden bislang ebenfalls nicht bekannt.

Garbenheim - Komischer Anruf

Genau richtig schätzte ein 79-jähriger Mann einen Anruf ein, den er am Montag, 16. Januar, gegen 16 Uhr erhalten hatte. Der Mann meldete sich bei der Polizei, weil er glaubt, der Anrufer habe versucht, ihn auszuhorchen. Tatsächlich ist der Polizei diese Masche bekannt. Anrufer melden sich meist bei älteren Menschen, geben teils vor, von einer Behörde oder Institution zu sein und erfragen dann alle möglichen Daten. Im Fall des Wetzlarer Senioren war angeblich jemand von den Stadtwerken dran. Er sprach mit starkem Akzent und fragte neben einigen persönlichen Daten auch z.B. nach der Kontonummer. Es gab auch schon Anrufe angeblicher Polizeibeamter. Für die Polizei besteht der dringende Verdacht, dass diese Anrufe Vorbereitungshandlungen für geplante Betrügereien oder eventuell auch Einbrüche sein könnten. Deshalb rät die Polizei, niemals persönliche Daten am Telefon preis zu geben. Vorsicht auch bei vermeintlich unverfänglichen Fragen, deren Antwort aber einem potentiellen Straftäter viele Informationen liefern. So kann eine Antwort auf die Frage nach dem Mann oder der Frau oder den Kindern die Information liefern, ob man alleine lebt oder ob die Wohnung oder das Haus wegen der Berufstätigkeit tagsüber eben leer ist. Oder man antwortet z.B. auf die Frage, ob man sich vorstellen könne, dass man Opfer eines Einbruchs werden könne, damit, dass man darauf hinweist, dass die Wertsachen im Tresor liegen. Jetzt ist dem Anrufer bekannt, dass es Wertsachen gibt und dass es im Haus oder in der Wohnung einen Tresor gibt. "Vorsicht, bei derartigen dubiosen Telefonaten. Weder die Polizei noch irgendwelche sonstigen seriösen Institutionen oder Betriebe erfragen per Telefon persönliche Daten oder bieten die Übernahme oder Sicherung von Wertgegenständen an - niemals!" Hier noch ein paar Hinweise der Polizei

- Unterschätzen Sie die technischen Möglichkeiten der Betrüger nicht! Nicht immer zeigt die angezeigte Telefonnummer tatsächlich woher der Anruf kommt. Heutzutage ist es ein Leichtes, falsche Telefonnummern - auch die einer Polizeidienststelle zu generieren im Display erscheinen zu lassen - Geben Sie niemals persönliche Daten, Informationen oder Angaben zu Wertsachen an fremde Personen weiter, erst recht nicht am Telefon. Antworten Sie auch nicht auf scheinbar harmlose Fragen, wenn die Antworten eben doch einige persönliche Informationen enthalten würden. - Rufen Sie beim angeblichen Anrufer zurück und ermitteln Sie dazu selbst die Telefonnummer - Reden Sie mit Freunden und Familienmitgliedern über solche Maschen oder konkret über erhaltene Anrufe. Falls die Betrüger es geschafft haben, Sie zu verunsichern, fällt der Trick vielleicht einem Freund oder Familienmitglied auf, der Sie dann vor Schlimmeren bewahren kann - Geben Sie niemals Geld und/oder Wertsachen an fremde Personen heraus, egal welche Geschichte man ihnen erzählt und warum sie in diesem Fall ruhig eine Ausnahme machen können.

Dillenburg - Frohnhausen - Heckscheibe eingeschlagen

Mit einem etwa 20 Zentimeter großen Diabas Stein schlug jemand die Heckscheibe eines grauen Audi Kombi ein. Der Pkw parkte zur Tatzeit am Montag, 16. Januar, gegen 20.40 Uhr in der Industriestraße. Aus dem Auto fehlt nichts. Hinweise auf den Täter liegen nicht vor. Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

Dillenburg - Roter Seicento angefahren

Der auf der linken Seite beschädigte rote Fiat Seicento parkte zur Unfallzeit zwischen 20 Uhr am Donnerstag, 12 und 08 Uhr am Freitag, 13. Januar am rechten Rand in der Lohrbachstraße nahe der Einmündung Johannstraße. Den Spuren nach kam es vermutlich beim Abbiegen aus der Johannstraße nach links in die Lohrbachstraße zur Kollision. Demnach müsste das verursachende Auto, aufgrund der gesicherten Lacksplitter ein schwarzes Fahrzeug, vorne rechts frisch unfallbeschädigt sein. Der Schaden am Seicento beläuft sich auf mindestens 1500 Euro.

