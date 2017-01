POL-LDK: Schwerer Unfall-Rettungshubschrauber im Einsatz; Taschendieb im Forum; Einbrecher im Finanzamt;Senior fällt auf falsche Bettelei herein; Einbrüche'; Sachbeschädigungen und Unfallfluchten

Dillenburg (ots) - Eschenburg - Schwerer Unfall - Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine 69-jährige Autofahrerin erlitt bei einem Unfall am Montag, 16. Januar, schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber flog die Frau nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus. Der Unfall war gegen 10.20 Uhr an der Einmündung der Schwarzbachstraße (Landstraße 3043) auf die Bundesstraße 253. Die 69-Jährige kam mit ihrem Opel über die Schwarzbachstraße aus Eiershausen und beabsichtigte nach links auf die B253 in Richtung Wissenbach abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 44-jähriger Mann mit seinem C-Klasse Kombi auf der B253 von Wissenbach nach Simmersbach. Der Mercedes auf der bevorrechtigten Bundesstraße kam demnach aus Sicht der Opelfahrerin von links. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Autos. Abschleppunternehmer bargen die nicht mehr fahrbereiten total beschädigten Autos. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 40.000 Euro. Die Feuerwehr Eschenburg befreite die in ihrem Auto eingeklemmte Frau aus der Gemeinde Dillenburg und setzte dabei technisches Gerät ein, um das Dach abzutrennen. Aussagen zur Schwere der Verletzungen sind erst nach weiteren Untersuchungen im Krankenhaus möglich. Zur Zeit des Unfalls war die Straße winterglatt. Die Bundesstraße war bis 13 Uhr voll gesperrt. Die Polizei hatte Rundfunkwarnmeldungen veranlasst.

Herborn - Leerstehendes Gebäude beschädigt

Am zurückliegenden Wochenende kam es zwischen 14.15 Uhr am Samstag und 14.15 Uhr am Montag, 16. Januar zu Sachbeschädigungen an einem leer stehenden Gebäude in der Straße Hinterthal. Unbekannte beschädigten unter teils massiver Gewalteinwirkung die doppelseitige Eingangstür. Im Haus, einem ehemaligen Getränkemarkt, gab es keine Beschädigungen. Gestohlen wurde auch nichts. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei n Herborn, Tel. 02772/4705-0.

Wetzlar-Niedergirmes - Taschendieb im Forum

Ein Taschendieb trieb am Samstag, 14. Januar zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr im Forum sein Unwesen. Der Dieb trat im Einkaufszentrum an eine 45-jährige Frau heran und zog unbemerkt ein Handy im Wert von 700 Euro aus der Jackentasche. Hinweise bitte an die Kripo in Wetzlar, Tel. 06441-9180.

Dillenburg-Mandersbach - Gartenhütte aufgebrochen

Eine Gartenhütte in der Straße "Zu den Aspen" geriet zwischen Donnerstag, 12. Januar, 15.30 Uhr und Samstag, 12.30 Uhr in das Visier von Dieben. Die Unbekannten hebelten die Eingangstür auf und stahlen ein Radio, einen Akku-Schrauber sowie zwei Taschenlampen. Der Gesamtschaden beträgt etwa 230 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg, Tel. 02771/970-0.

Wetzlar - Schlösser beschädigt

An der Schrankenanlage der Zufahrt zu einem Depot im Magdalenenhäuser Weg beschädigten Unbekannte vor Mittwochmittag, 11. Januar zwei Schlösser. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Wetzlar, Tel. 06441-9180, entgegen.

Dillenburg - Einbrecher im Finanzamt

Bargeld erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in das Finanzamt in der Wilhelmstraße. Die Unbekannten verschafften sich zwischen Freitag, 13. Januar, 18 Uhr und Montag, 16. Januar, 05.05 Uhr gewaltsam Zugang ins Innere und erbeuteten Bargeld. Zudem verursachten die Diebe bei ihrem Vorgehen einen Schaden von knapp 1300 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Dillenburg, Tel. 02771- 9070, entgegen.

Wetzlar - Uhren und Schmuck erbeutet

Bei einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Straße "An der Landhege" erbeuteten Unbekannte drei Lederarmbanduhren sowie Schmuck. Die Diebe kamen am Samstag, 14. Januar, zwischen 7.10 und 9 Uhr. Hinweise bitte an die Kripo in Wetzlar, Tel. 06441-9180.

Bischoffen - Kinder bleiben unverletzt

Glimpflich ging ein Unfall am Sonntagabend, 15. Januar, auf dem Verbindungsweg von Bischoffen nach Überthal aus. Eine 25-jährige Twingo-Fahrerin, die mit zwei 4 und 7 Jahre alten Mädchen unterwegs war, kam gegen 19.50 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern, rutschte links einen Abhang hinunter und landete auf dem Dach. Alle Insassen blieben unverletzt. Der Schaden beträgt 1500 Euro.

Herborn - Blutentnahme nach Unfall

Leichte Verletzungen erlitt ein 61-jähriger Autofahrer am Sonntagabend, 15. Januar bei einem Unfall im Professor-Sell-Kreisel. Wie berichtet wurde, fuhr der Senior mit seinem Renault gegen 20.40 Uhr vom Hüttenweg kommend in den Kreisel ein und krachte in das Heck eines 51-jährigen Kia-Fahrers. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von 7000 Euro. Die Polizei veranlasste bei dem stark alkoholisierten Renault-Fahrer eine Blutentnahme.

Dillenburg-Donsbach - Fiat beschädigt

In der Schulstraße beschädigte ein unbekannter Autofahrer zwischen Freitag, 13. Januar, 9.30 Uhr und Sonntag, 15. Januar, 11 Uhr die Fahrertür eines Fiat Punto. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Dillenburg, Tel. 02771- 9070.

Haiger - Spiegel am BMW beschädigt

Der gesuchte Unfallverursacher befuhr am Donnerstag, 05. Januar die Donsbacher Straße Richtung Bahnhofstraße. Beim Versuch, an dem in Höhe des Hauses Nr. 9 geparkten schwarzen 3´er BMW vorbei zu fahren, kam es um 09.30 Uhr zur Kollision der Außenspiegel. Am Spiegel des BMW entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne anzuhalten. Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Solms-Oberbiel - Alkohol und Zigaretten gestohlen

Whisky, Wodka und mehrere Stangen Zigaretten erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Heinrich-Baumann-Straße. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen zwischen Freitag, 13. Januar, 19.15 Uhr und Samstag, 14. Januar 7.45 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Der Gesamtschaden beträgt etwa 2500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441- 9180.

Herborn - Senior fällt auf falsche Bettelei herein - Trickdiebstahl erfolgreich

Seine Gutmütigkeit und Spendenwilligkeit bezahlte ein 78-jähriger Senior teuer. Als ihm die angebliche Spendensammlerin die Liste auf ihrer Kladde zur Unterschrift vorhielt, verdeckte sie damit seine noch nicht weggesteckte Geldbörse und griff zu. Sie erbeutete mehrere hundert Euro, die der Mann wegen des bevorstehenden Einkaufs erst kurz zuvor abgeholt hatte. Angeblich hatte die junge Frau für geistig und körperlich behinderte Kinder gesammelt. Sie sprach ihr Opfer dann am Donnerstag, 12. Januar, gegen 15.45 Uhr in der Ottostraße an. Die 20 bis 30 Jahre alte Sammlerin hatte mittellanges braunes Haar und einen insgesamt dunkeln Hautteint. Sie trug ein beigefarbenes Oberteil und sprach Deutsch mit Akzent. Als der Mann den Diebstahl seines Bargeldes bemerkte war die Frau natürlich weg. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass die Frau den Mann schon beim Abholen des Geldes an einem Geldinstitut in Haiger beobachtet hat und ihm dann bis nach Herborn gefolgt ist. Wo ist die beschriebene angebliche Spendensammlerin am Donnerstag noch aufgefallen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Greifenstein-Allendorf - Wer saß am Steuer des schwarzen VW?

Ein schwarzer VW beschädigte zwischen 20 Uhr am Samstag, 14. Januar und 11 Uhr am Sonntag, 15. Januar einen in der Bielenweide geparkten schwarzen Opel Astra. Der Unfallverursacher flüchtete. Am Opel entstand hinten links ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Aufgrund der zurückgebliebenen Fahrzeugteile bittet die Polizei um Hinweise zu dem vorne frisch und vermutlich erheblich unfallbeschädigten VW. Außerdem sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Der Astra hat in Höhe des Anwesens Haversbach 9 am rechten Straßenrand geparkt. Der VW fuhr nach den Ermittlungen von Steinmal nach Haversbach bis es zur Kollision kam. Hinweise bitte an die Polizei Herborn, Tel. 02772/47050.

Dillenburg - Flucht nach Unfall wegen Glätte

Beim Abbiegen von der Hof-Feldbach-Straße in die Berliner Straße geriet ein Auto auf der winterglatten Straße ins Rutschen und kollidierte mit einem geparkten silbernen BMW. An dem BMW entstand auf der Fahrerseite ein Schaden von mindestens 2000 Euro. Der Verursacher flüchtete. Der Unfall war am Freitag, 13. Januar, gegen 20.30 Uhr. Die Polizei sucht nach bislang noch nicht bekannten Unfallzeugen.

