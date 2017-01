POL-LDK: Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung; Gegenstand traf Pkw - Spiegel abgerissen; Scheibe eingeworfen - Erwischt!; Unter Drogeneinfluss; Unfall mit über 2 Promille

Dillenburg (ots) - Fleisbach - Einbrecher flüchten nach Alarmauslösung

Ohne Beute blieben Einbrecher in einer Gaststätte in der Westerwaldstraße. Sie hatten ein Fenster eingeschlagen, waren eingestiegen und hatten dann am Freitag, 13. Januar, um 03.35 Uhr den Alarm ausgelöst. Danach traten der oder die Täter sofort die Flucht vermutlich Richtung Hauptstraße an. Die Fahndung nach ihnen blieb ohne Erfolg. Wer hat in dieser Zeit in Tatortnähe verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Wetzlar - Gegenstand traf Pkw - Spiegel abgerissen

Fünfzig Minuten nach dem Vorfall erschien der Autofahrer bei der Polizei und zeigt den Schaden an seinem B-Klasse Daimler an. Der linke Spiegel war abgerissen. Einen Kontakt mit einem anderen Auto schloss der Mann aus. Er fuhr am Donnerstag, 12. Januar, auf der Bundesstraße 277 von Dalheim nach Aßlar. Kurz bevor er gegen 16.10 Uhr die Brücke, die zur Mülldeponie führt, unterfuhr, hörte er einen lauten Schlag und bemerkte anschließend den Spiegelschaden. Was genau den Schaden verursacht hat, ließ sich nicht klären. Zu Personen auf der Brücke konnte er keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer war zu dieser Zeit auf der gleichen Strecke unterwegs und hat den Vorfall beobachtet oder Personen auf der Brücke bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Wetzlar - Scheibe eingeworfen - Erwischt!

Die Polizei Wetzlar nahm am Mittwoch, 11. Januar, um 22.40 Uhr am Neustädter Platz eine 23-jährige Frau vorübergehend fest. Sie war dabei beobachtet worden, wie sie einem Pflasterstein gegen die Eingangstür einer Apotheke schleuderte. An der Tür entstand ein Schaden.

Wetzlar - Autofahrer und Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei Wetzlar beendete am Donnerstag, 12. Januar, um kurz nach 20 Uhr die Rollerfahrt eines 23-jährigen Mannes aus dem Lahn-Dill-Kreis. Bei der Kontrolle in der Garbenheimer Straße ergaben sich Hinweise auf vorangegangenen Genuss von Betäubungsmitteln. Der Drogentest bestätigte den Verdacht. Der Roller blieb stehen, der Mann musste mit zur Blutprobe. Das gleiche Schicksal am gleichen Ort ereilte nur unwesentlich später einen 21-jährigen Autofahrer. Er saß am Steuer eines älteren roten Audi und muss sich jetzt auch wegen des Fahrens unter und des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Hüttenberg Reiskirchen - Unfall mit über 2 Promille

Ein vermutlicher Totalschaden am Auto sowie Schäden an einer Laterne, einem Findling, einem Zaun und einer Hauswand sind das Ergebnis einer Fahrt unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der Unfall in der Volpertshäuser Straße war am Donnerstag, 12. Januar, um ca. 21.20 Uhr. Die 56-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis verlor in einer Kurve die Herrschaft über ihren VW. Das Auto kam von der Straße ab, überfuhr einen Findling, streifte einen Straßenlaterne und durch den Zaun bis vor die Hauswand. Dann sammelte die Frau grob ihre "verloren" gegangenen Fahrzeugteile ein und fuhr davon. Sie kam aufgrund des Schadens jedoch nicht weit. Die Polizei nahm ihr dann den Führerschein ab und veranlasste aufgrund des Alkotestergebnisses von über 2,3 Promille die notwendige Blutprobe. Die Dame blieb bei dem Unfall unverletzt.

