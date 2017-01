POL-LDK: Sturmschäden

Dillenburg (ots) - Lahn-Dill - Sturmschäden

Bis heute Morgen 08.30 Uhr hielten sich die Auswirkungen des Sturmtiefs "Egon" im Lahn-Dill-Kreis in Grenzen. Über Personenschäden und/oder größere Sachschäden liegen bislang keine Meldungen vor. Auf der L 3183 in Hirzenhain Glashütten, im Philosophenweg in Wetzlar, auf der L 3053 bei Hohenahr/Hohensolms, der L 3053 bei Blasbach, der L 3054 in Waldsolms/Kraftsolms, in Dietzhölztal Mandeln und auf der Kreisstraße 379 Braunfels Altenkirchen kam es durch umgestürzte Bäume zu Verkehrsbehinderungen und auch vorübergehenden Straßensperrungen Zwei kleinere Unfälle gab es auf der B 255 an den Abzweigen zu den Kreisstraßen 61 und 67 sowie in der Schönbacher Hauptstraße in Herborn. Bei diesen Unfällen entstand jeweils nur ein geringer Sachschaden. In Aßlar/Werdorf machte sich zudem trotz der erfolgten Sicherung ein Pavillon selbständig und flog durch die Luft.

Martin Ahlich

Rückfragen zu diesen Meldungen bitte ausnahmsweise unter Tel. 06421/406-120.

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell