POL-LDK: Autoaufbruch; Kneipenschlägerei; Typischer Trickdiebstahl; Alkohol und Drogen am Steuer; Unfallfluchten; Ölspur-Hinweise erbeten.

Die Handtasche auf dem Beifahrersitz lockte. Der Dieb schlug kurzerhand die Seitenscheibe ein und griff zu. Er erbeutete die Handtasche in der sich lediglich noch Kleidung befand. Der betroffene weiße Mazda 2 stand zur Tatzeit am Mittwoch, 11. Januar, zwischen 17.15 und 18.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Sportstudios in der Straße Am Rübenmorgen. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Niedergirmes - Kneipenschlägerei

In der Nacht zum Donnerstag, 12. Januar, war die Polizei gegen 02.30 Uhr wegen einer wüsten Kneipenschlägerei im Einsatz in der Röchlingstraße. Zwei Männer, 44 und 40 Jahre alt, schlugen aufeinander ein, wobei sich ihr Aktionsradius vom Eingang bis hinter die Theke erstreckte. Dort gingen dann diverse Gläser zu Bruch, was bei zumindest einem Beteiligten zu Schnittverletzungen führte. Der Mann kam zur Erstversorgung ins Krankenhaus und danach zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle. Grund der handfesten Auseinandersetzung war, dass der spätere Verletzte mit zunehmender Alkoholisierung die Bedienung bedrängt hatte.

Wetzlar - Typischer Trickdiebstahl

Mit einem ganz typischen Trickdiebstahl war eine junge, akzentfreies Deutsch sprechende Frau erfolgreich und erbeutete von einer über 75 Jahre alten Dame 50 Euro. Tatort war das Parkhaus der Lahn-Dill-Klinik, Tatzeit am Montag, 09. Januar, zwischen 16.20 und 16.30 Uhr. Die Seniorin stand am Parkautomaten, als die junge Frau darum bat, einen Geldschein zu wechseln. Bei dem anschließenden Gespräch und der Ablenkung gelang es der Täterin dann, die 50-Euro-Note aus der Geldbörse zu ziehen. Den Verlust bemerkte das Opfer erst, als die Trickdiebin schon weg war. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Vielleicht ist die Frau je davor oder danach in ähnlicher Weise vorgegangen und aufgefallen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Solms - Mit über 1,8 Promille am Steuer

Die Polizei Wetzlar stoppte am Mittwoch, 11. Januar, um 23.15 Uhr in der Leipziger Straße einen VW und beendete die Weiterfahrt des 39-jährigen Fahrers sofort. Der Alkotest des Mannes zeigte über 1,8 Promille, was eine Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheins nach sich zog.

Aßlar - Zu viel zum Fahren

Bei der Kontrolle in der Herborner Straße stellte die Polizei leichten Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Der Alkotest der 27-jährigen reagierte dann auch mit etwas über 0,6 Promille positiv. Sie muss jetzt mit einen Fahrverbot und einer erheblichen Geldbuße rechnen. Ihr Auto musste die Frau natürlich stehen lassen.

Herborn - Ohne Führerschein unterwegs

Ein 24 Jahre junger Mann aus Dietzhölztal hat alles dafür getan, dass sein bereits entzogener Führerschein noch länger weg ist. Er saß am Mittwoch, 11. Januar, 20.35 Uhr erneut am Steuer eines Autos, allerdings nur bis er in Herborn in der Hauptstraße in die Polizeikontrolle geriet. Die erneute Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis dürfte den bestehenden Entzug seiner Fahrerlaubnis nochmal verlängern.

Wetzlar - Alkohol und Drogen

In der Nacht zum Donnerstag, 12. Januar kontrollierte die Polizei um kurz nach 02 Uhr in der Nauborner Straße einen Renault. Der 49-jährige Fahrer stand leicht unter Alkohol- und offenbar auch unter Drogeneinfluss. Nach der Durchsuchung stellte die Polizei bei ihm noch Amphetamine sicher. Er muss sich demnächst wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln und Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Der Wagen blieb jedenfalls in der Nacht erst mal stehen.

Aßlar - Beschleunigte Fahrt endet mit Unfall - Fahrer vermutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel

Die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei Wetzlar bemerkte am Donnerstag, 12. Januar, gegen 00.50 Uhr in der Herborner Straße einen älteren roten Audi, der nach links in die Bornstraße abbog und dort jemanden aussteigen ließ. Als der Streifenwagen um die Ecke bog, trat der Audifahrer aufs Gaspedal und blieb offenbar drauf stehen. Die Fahrt ging von der Bornstraße in die Karlstrasse und von dort nach rechts in die bergauf führende Kantstraße. Der Fahrer missachtete die mittlerweile eingeschalteten Anhaltesignale. In dem Linksbogen der Kantstraße kurz vor der Einmündung zur Freiherr-vom-Stein-Straße gab es kurzfristig keinen Sichtkontakt. Als der wieder hergestellt war, stand der Audi verunfallt mitten auf der Einmündung. Das Fahrer kam zuvor von der Straße ab und hatte zwei parkende Autos, einen schwarzen Golf und einen blauen Audi A3 ineinander geschoben. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von mindestens 9000 Euro. Die Polizei ließ den nicht mehr fahrbereiten Audi abschleppen und veranlasste bei dem unverletzt gebliebenen 25-jährigen Fahrer eine Blutprobe zur Feststellung des Einflusses von Alkohol und anderer berauschender Mittel. Den Streifenwagen will der Mann auf Nachfrage nach seiner überhöhten Geschwindigkeit übrigens gar nicht als solchen wahrgenommen haben. Nachdem der Mann im Anschluss an alle Maßnahmen entlassen war, fiel er erneut auf. Er kletterte über den Zaun eines Firmengeländes in Hermannstein und wollte wohl an sein sichergestelltes Auto. Er wurde gestellt und erneut der Polizei übergeben. Dadurch muss er sich jetzt zusätzlich wegen des Hausfriedensbruchs verantworten.

Unfallfluchten

Wetzlar Niedergirmes - Flucht im Forum-Parkhaus

Am Mittwoch, 11. Januar, kam es um 15.50 Uhr im Erdgeschoss des Forum-Parkhauses zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines mit wohl zwei Personen besetzten grauen Daimler Kombis fuhr in die Seite eines grauen 1´er BMW, steuerte dann sein Auto um den BMW herum und setzte die Ausfahrt aus dem Parkhaus fort. Auf der Fahrerseite des BMW entstand ein Schaden von mindestens 800 Euro. Die Polizei Wetzlar wertet derzeit die Videoüberwachung der Ausfahrtschranke aus, ermittelt, sucht Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise zu einem frisch unfallbeschädigten grauen Daimler mit einem Marburger Kennzeichen. Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Aßlar - Flucht nach Parkplatzrempler

Der hinten beschädigte blaue Ford Focus stand ordnungsgemäß vorwärts eingeparkt auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Straße Walbergraben. Die Unfallflucht, die zu dem Schaden in Höhe von mindestens 350 Euro führte, passierte am Mittwoch, 11. Januar, zwischen 17.10 und 17.40 Uhr. An der Kollision beteiligt gewesen sein, soll nach ersten Ermittlungen ein silberner BMW. Hinweise auch zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Haiger - Öl auf der Straße - Polizei bittet um Hinweise

Die Reinigungskosten der hinterlassenen Ölspur betragen mindestens 6000 Euro. Bislang ist der Polizei Dillenburg noch kein Unfall durch die Ölspur bekannt. Die Spur zog sich von der Bismarckstraße und Donsbacher Straße bis zum Stationskilometer 1,7 der Kreisstraße 40 und von dort wieder zurück. Das Fahrzeug mit dem erheblichen Ölverlust hatte also dort offensichtlich gedreht. Hinweise auf dieses Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Gemeldet wurde die Ölspur am Dienstag, 10. Januar, um 16.15 Uhr. Wer befuhr zu dieser Zeit die genannten Straßen und kann Hinweise geben zu dem Fahrzeug mit Ölverlust? Vielleicht hat jemand das Wendemanöver beobachtet? Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

