POL-LDK: Farbschmierereien am Sportplatz

In der Zeit zwischen 17. Uhr am Sonntag, 08 und 17 Uhr am Montag, 09. Januar kam es auf dem Sportplatz an der Bandenwerbung und am Vereinsheim der Spielvereinigung Lemp zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien. Mit blauer und weißer Farbe sprühten Unbekannte diverse, teils beleidigende Sprüche auf und richteten so einen Schaden von mindestens 1500 Euro an. Die Polizei in Ehringshausen bittet um sachdienliche Hinweise und die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen zur Tatzeit. Tel. 06443/830325.

