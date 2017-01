POL-LDK: Lkw und Corsa gestohlen; Einbruch in die Kreisverwaltung - Täter stehlen Auto; Schranken beschädigt; Diebstahl in der Sporthalle; Einbruch gescheitert; Unfallfluchten

Dillenburg (ots) - Niedergirmes - Lkw gestohlen

Die Polizei fahndet derzeit nach einem gestohlenen, grünen 7,5 Tonnen Lastwagen, einen Iveco ML75E. Diebe stahlen den Pritschenwagen in der Nacht zum Mittwoch, 11. Januar, zwischen 23 und 01 Uhr vom Gelände einer Baufirma in der Straße Bahnhof Nordseite. Um vom Tatort wegfahren zu können, schoben sie mit dem Iveco einen unmittelbar davor geparkten Kleinlaster einfach weg. Dabei blieb das vorderen Kennzeichens (WZ-OW 230) des gestohlenen Lasters zurück, sodass an der vielleicht durch das Wegschieben beschädigten Front jetzt entweder kein Kennzeichen oder aber ein falsches Kennzeichen ist. Der Lastwagen hat eine grünes Führerhaus und silbergraue Bordwände. Weiter könnte das Baufahrzeug durch die beiden gelben Rundumleuchten auffallen. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des gesuchten Lastwagens bitte an die Kriminalpolizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Herborn-Burg - Roten Opel Corsa B gestohlen

Als der bestellte Entsorger den bereits abgemeldeten und bereitgestellten alten Opel abholen wollte, war der Wagen weg. Der Diebstahl des roten Corsa B war zwischen Freitag, 06. Und Dienstag, 10. Januar. Das Auto stand neben einer Waschhalle eines Firmengeländes in der Junostraße. Der Wagen stand auf Sommerreifen, die auf Alufelgen aufgezogen waren. Hinweise zum Verblieb des Autos bitte an die Polizei Herborn, Tel. 02772/4705-0.

Dillenburg - Einbruch in die Kreisverwaltung - Täter stehlen Auto

In der Nacht zum Mittwoch, 11. Januar, drangen Einbrecher in das Kreishaus in der Wilhelmstraße ein, richteten einen erheblichen Sachschaden an und stahlen ein Auto. Der oder die Täter brachen teils mit brachialer Gewalt etliche Büros im Erdgeschoss, sowie im ersten und zweiten Obergeschoss auf und durchwühlten dort das Mobiliar. bAllein der dabei entstandene Sachschaden beträgt mindestens 6000 Euro. Die etwaige Beute aus den Büros steht derzeit noch nicht fest. Mit einem der aus einem entsprechenden Kasten erbeuteten Schlüssel stahlen die Einbrecher einen im Innenhof geparkten weißen 3´er BMW Kombi mit dem Kennzeichen LDK-D3093 im Wert von 35.000 Euro. Nach den ersten Ermittlungen liegt die mutmaßliche Tatzeit zwischen 03.30 und 05.45 Uhr. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen im oder rund um das Kreishaus gemacht? Wem sind Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verblieb des gestohlenen Autos machen? Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Braunfels - Sachbeschädigungen an Schranken

Die Polizei ermittelt nach nunmehr zwei gemeinschädlichen Sachbeschädigungen von Schranken und bittet um sachdienliche Hinweise. Betroffen ist zum einen eine Schranke in der Borngasse Hier wurde bereits zwischen Heiligabend 2016 und Dienstag, 27. Dezember der Pfosten der Lichtschranke mitsamt Betonsockel aus der Bodenverankerung herausgerissen. Ein Unfall als Ursache ist nach ersten Ermittlungen eher unwahrscheinlich. Die zweite beschädigte Anlage steht in der Weilburger Straße. Hier vergingen sich der oder die Täter an der Vorrichtung des Dreikantschlüssels, der zur Notöffnung z.B. bei Rettungseinsätzen vorgesehen ist und machten ihn funktionsuntüchtig. Die Tatzeit dieser Sachbeschädigung liegt zwischen Freitag, 30. Dezember 2016 und Montag, 02. Januar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Haiger Sechshelden - Diebstahl in der Sporthalle

Seinen Aufenthalt in der Sporthalle in der Willi-Thielmann-Straße bezahlte ein 18-jähriger Schüler am Dienstag, 10. Januar mit dem Verlust seines Handys und seiner Geldbörse. Der Dieb schlug zwischen 20 und 22 Uhr zu. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Dillenburg, 02771/907-0.

Solms Niederbiel - Einbruch gescheitert

Nur die Hebelspuren an der Haustür des Einfamilienhauses in der Oberen Bachstraße deuten auf einen versuchten Einbruch hin. Das Eindringen ins Haus gelang nicht. Die Tat war am Dienstag, 10. Januar, zwischen 17.10 und 18.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Kriminalpolizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Unfallfluchten

1. Dillenburg Frohnhausen - Kombi in der Sackgasse angefahren

Der Unfall in der Brühlstraße war zwischen Montag, 02. und Montag, 09. Januar. Der beschädigte weiße Opel Insignia Kombi parkte den Vorschriften entsprechend am linken Fahrbahnrand. Nach den Spuren entstand die Kollision mit dem Heck des Opels wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um den eher geringen Schaden zu kümmern. In der Brühlstraße befindet sich eine Praxis, sodass in der Sackgasse durchaus reger Fahrzeugverkehr herrscht. Die Polizei hofft daher auch auf Zeugen des Unfalls. Hinweise bitte an die Polizie Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

2. Dillenburg - Lastwagen beschädigt Ampel

Am Mittwoch, 11. Januar, kam es zwischen 02 und 04.30 Uhr an der Kreuzung Hindenburgstraße/Bismarckstraße/Oranienstraße zu einem durch einen Lastwagen verursachten Verkehrsunfall. Nach den Spuren fuhr der Lkw auf der Hindenburgstraße wohl zu weit rechts. Das gesuchte Fahrzeug prallte wahrscheinlich mit dem Aufbau gegen Leuchteneinheiten der Fußgängerampel und gegen das am gleichen Mast in 3,5 bis 4 Meter Höhe befestigte Verkehrsschild" vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus und rechts". Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu diesem Unfall bitte ebenfalls an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

3. Schöffengrund Schwalbach - Unfall nach Ausweichmanöver

Die Polizeisucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Dienstag, 10. Januar, gegen 11.30 Uhr auf der Kreisstraße 374 zwischen Bonbaden und Aschwalbach ereignet hat. Ein 67-jähriger Autofahrer aus Solms war auf dem Weg nach Schwalbach, als ihm ca. 300 Meter vor dem Ortseingang ein Auto auf seiner Fahrspur entgegenkam. Trotz des Ausweichmanövers kam es beim Passieren zur Berührung der Außenspiegel. Der linke Spiegel an seinem grauen Kia Sorrento riss dabei ab. Der SUV geriet beim Ausweichen auf der nassen Straße auf die Bankette, geriet ins Schleudern, rutschte quer über die Straße und wurde von den dortigen Bäumen gestoppt. An dem Auto entstand ein Schaden von mindestens 5000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. Angaben zu dem beteiligten Auto konnte er leider keine machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wetzlar zu melden. Tel. 06441/918-0.

Martin Ahlich Rückfragen zu diesen Meldungen bitte ausnahmsweise unter Tel. 06421/406-120.

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell