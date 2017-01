POL-LDK: Einbruch in Geschäft (Ergänzung zur Presseinfo von heute; Reifen gestohlen - Auto auf Holzscheiten abgestellt

Dillenburg (ots) - Driedorf - Einbruch in Geschäft (Ergänzung zur Presseinfo von heute)

Nach den ersten Ermittlungen steht fest, dass der Einstieg durch ein aufgebrochenes Fenster auf der Rückseite des Geschäfts erfolgte. Beim Einstiegen fielen Gegenstände von der Fensterbank, was entsprechenden Lärm verursacht haben dürfte. In der zerstörten Kasse lag nur wenig Münzgeld. Darüber hinaus fehlen aus dem Geschäft Modeschmuck, Pullover und diverse Handtaschen. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro, der Wert der Beute liegt bei ebenfalls mindestens 500 Euro. Die Tatzeit des Einbruchs liegt in der Nacht zum Dienstag, 10. Januar, zwischen 18 und 09.45 Uhr. Nach den Spuren versuchten der oder die Täter auch noch in das Nachbargeschäft einzudringen, scheiterten aber. Wer hat in der Nacht verdächtige Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Herborn, Tel. 02772 / 4705- 0.

Haiger-Allendorf - Reifen gestohlen - Auto auf Holzscheiten abgestellt

Der oder die Diebe erbeuteten vier Conti Sport Contact Reifen der Größe 245/45 R 16 W, die auf 5-Loch-Alufelgen montiert waren und sich mal an einem schwarzen Kia befanden. Der nicht zugelassene Kia stand zur Tatzeit zwischen 10 Uhr am Montag, 09. und 09.30 Uhr am Dienstag, 10. Januar, im hinteren Teil des Firmengeländes des Autohauses in der Siegener Straße. Vermutlich fuhren die Täter mit einem Auto vor, demontierten und verluden die Räder und legten dann Holzscheite unter die Radaufhängungen. Die Beute hat einen Wert von mindestens 2500 Euro. Ob an dem Auto ein Sachschaden entstand wird noch untersucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

Martin Ahlich Rückfragen zu diesen Meldungen bitte ausnahmsweise unter Tel. 06421/406120.

