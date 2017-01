POL-LDK: Einbruch in Gemeindehaus; Einbruch um 03.07 Uhr; Einbruch in Geschäft; Keller und Briefkästen aufgebrochen; Fahrraddiebstähle; Aufgefahren

Dillenburg (ots) - Haiger - Einbruch in Gemeindehaus

In der Nacht zum Montag, 09. Januar drangen Einbrecher durch ein aufgebrochenes Fenster in das Gebäude der freikirchlichen evangelischen Gemeinde in der Schillerstraße ein. Aus dem Büro des Pastors stahlen der oder die Täter das bei der Durchsuchung gefundene Bargeld. Der Einbruch war zwischen 22.15 und 06.30 Uhr. Allein der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Sinn - Einbruch um 03.07 Uhr

Die Alarmanlage des Betriebs in der Herborner Straße ging genau um 03.07 Uhr los. Der oder die Täter hatten die Metalltür eines Hallentores aufgebrochen, den Alarm ausgelöst und dann nach ersten Sichtungen wohl ohne Beute die Flucht ergriffen. Sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruch bitte an die Polizei Herborn, Tel. 02772/47050

Driedorf - Einbruch in Geschäft erbeuteten In der Nacht zum Dienstag, 10. Januar zerstörten Einbrecher in einem Bekleidungsgeschäft in der Weilburger Straße die Registrierkasse und erbeuteten zusätzlich Modeschmuck. Das Schadensausmaß und damit die Schadenshöhe stehen noch nicht genau fest. Der Einstieg erfolgte durch ein aufgebrochenes Fenster. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Herborn, Tel. 02772 / 4705- 0.

Dillenburg - Keller und Briefkästen aufgebrochen

Die Polizei Dillenburg ermittelt nach dem Aufbruch mehrerer Briefkästen und einem Einbruch in den Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Driedorfstraße. Die Tatzeiten liegen zwischen Freitag, 30. Dezember und Montag, 02. Januar verdächtige Beobachtungen gemacht. Bislang scheinen der oder die Täter keine Beute gemacht zu haben. Wer hat fremde Personen im Haus angetroffen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

Hüttenberg-Rechtenbach - Fahrraddiebstähle

In der Nacht zum Montag, 08. Januar, stahlen Diebe gleich zwei Fahrräder aus der Garage eines Hauses im Fliederweg. Sie erbeuteten ein weißes 24 Zoll Kinder-Mountainbike und ein Damenrad, das eventuell durch den montierten Römer Jockey Kindersitz auffällt. Nach ersten Ermittlungen ist es möglich, dass der oder die Diebe mit einem Fahrzeug von hinten an das Grundstück heranfuhren und ihre Beute verluden. Wer hat insbesondere zwischen 22 und 09.30 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Aßlar - Aufgefahren

Am Montag, 09. Januar, gegen 17.30 Uhr verletzte sich eine 59-jährige Autofahrerin schwer. Sie war in der Europastraße zwischen Wallgraben und Schulstraße aus nicht bekannten Gründen mit ihrem B-Klasse Daimler auf einen geparkten schwarzen S-Klasse Mercedes aufgefahren. An beiden Autos entstanden erhebliche Schäden (Gesamtschaden: mindestens 15.500 Euro). Die geschockte, ansprechbare Frau aus Aßlar kam schwer- augenscheinlich nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell