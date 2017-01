POL-LDK: Einbrüche; Sachbeschädigungen; Fahrraddieb festgenommen; Brand einer Gartenhütte; Schlägerei; Einfluss berauschender Mittel

Dillenburg (ots) - Herborn-Schönbach - Einbrecher ließen Beute zurück

Einbrecher holten sich ihre Beute in dem Sonderpostenmarkt und ließen sie letztlich aus unbekannten Gründen auf dem Parkplatz zurück. Der Einbruch in den Markt in der Schönbacher Hauptstraße war zwischen 16 Uhr am Samstag, 07. und 08 Uhr am Montag, 09. Januar. Das Eindringen erfolgte durch die aufgebrochene Seitentür. Die Beute bestand aus ein paar Flaschen Alkoholika, Süßwaren und einer vermutlich zum Transport genutzten Kunststoffkiste. Zwei der Flaschen landeten auf dem Parkplatz, die Kiste mit der übrigen Beute stand später auf den Einkaufswagen. Sachdienliche Hinweise zu dieser Tat erbittet die Polizei Herborn, Tel. 02772/47050.

Dillenburg - Einbruch ins Schwimmbad gescheitert

Der versuchte Einbruch in das Schwimmbad Am Sportzentrum war in der Nacht zum Sonntag, 08. Januar, gegen 00.20 Uhr. Zunächst widerstand eine Lagerraumtür den Hebelversuchen. Zwar gelang es dann, stattdessen ein Fenster aufzubrechen, jedoch blieb der Einstieg versagt. Möglicherweise lag das an der vollen Fensterbank und dem Krach, den die herunterfallenden Gegenstände beim Aufdrücken des Fensters verursachten. Der festgestellte Fensterspalt war jedenfalls nicht zum Einstieg geeignet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in der Nacht zum Sonntag rund um das Hallenbad bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

Breitscheid-Gusternhain - Einbruch in der Sachsenstraße

Die Kripo Dillenburg ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sachsenstraße und bittet um sachdienliche Hinweise. Die Tat war nach bisherigen Erkenntnissen zwischen Donnerstag, 29. Dezember und Mittwoch, 04. Januar. Der Einstieg erfolgte durch ein aufgebrochenes Fenster, die Flucht vermutlich durch Terrassentür. Im Haus waren in fast allen Zimmern Schränke und Schubladen geöffnet. Der entstandene Schaden beträgt etwa 200 Euro. Ob aus dem Haus etwas fehlt, steht noch nicht fest.

Haiger - Fenster aufgehebelt

Durch ein aufgehebeltes Fenster stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus Am Köppel ein. Die Tat war zwischen 14.30 Uhr am Freitag und 15.45 Uhr am Samstag, 07. Januar. Es entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro. Art und Umfang etwaiger Beute ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an ie Kriminalpolizei in Dillenburg, Tel. 027717/9070.

Wetzlar - Einbrecher nutzt Urlaub

Die urlaubsbedingte Abwesenheit nutzte ein Einbrecher und stieg in ein Einfamilienhaus in der Uferstraße ein. Der oder die Täter machten dabei kein langes Federlesen. Sie zertrümmerten mit einem Holzbrett einfach eine Terrassentür. Sie betraten und durchsuchten dann mehrere Räume sowohl im Erd- als auch im Obergeschoss. Ob und was sie erbeuteten, steht noch nicht fest. Der Einbruch war zwischen 12 Uhr am Sonntag, 01. und 08.10 Uhr am Freitag, 06. Januar. Die Kripo Wetzlar hofft aufgrund des Krachs beim Einbruch auf Zeugen und entsprechende Hinweise. Kripo Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Aßlar - Handbemalte Scheibe zerstört

Von Freitag auf Samstag, 07. Januar ging in der Bachstraße zwischen 21 und 11.30 Uhr ein handbemalte Glaselement der Eingangstür zu einem Einfamilienhaus zu Bruch. Der Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Die Bachstraße ist eine ruhige Seitenstraße. Die Polizei, die wegen Sachbeschädigung ermittelt, erhofft sich daher Hinweise auf verdächte Beobachtungen. Wer hat das Bersten des Glases gehört und in diesem Zusammenhang Personen in der Straße gesehen? Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Schöffengrund-Niederquembach - Haustür beschädigt

Einen weiteren Fall einer Sachbeschädigung gibt es in der Quembachallee an einem Wohnhaus an dieser Durchgangsstraße von Niederquembach. Die Tat war zwischen 19 Uhr am Samstag und 09 Uhr am Sonntag, 08 Januar. Nach der Besichtigung des Tatortes geht die Polizei in diesem Fall ebenfalls von einer Sachbeschädigung und nicht von einem versuchten Einbruch aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/9180.

Dillenburg - Autospiegel gestohlen

Am Montag, 09. Januar wurde festgestellt, dass an einem gelben Daimler Sprinter mit Coburger Kennzeichen (CO-) der linken Außenspiegel fehlte. Die Polizei geht in diesem Fall von einem Diebstahl dieses Fahrzeugteils aus. Die Tat kann zurückliegen bis zum Samstag, 17. Dezember. Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/9070.

Wetzlar-Dutenhofen - Auto verkratzt - 2000 Euro Schaden

Der betroffene schwarze VW Scirocco stand zur Tatzeit am Samstag, 07. Januar, zwischen 15.50 und 16.20 Uhr auf dem Parkplatz der "Wohnwelt" in der Industriestraße. Jemand verkratzte die Beifahrerseite des Autos und richtete einen hohen Schaden (mindestens 2000 Euro) an. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel.- 06441/9180.

Wetzlar - Mutmaßlicher Fahrraddieb festgenommen

Die Polizei Wetzlar nahm am Samstag, 07. Januar, im Karl-Keller-Ring dank eines aufmerksamen Zeugen einen 35-jährigen vorübergehend fest. Der polizeibekannt Mann steht unter dem dringenden Verdacht, das von ihm benutzte Fahrrad gstohlen zu haben. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Wetzlar - Brand einer Gartenhütte

Am Samstagabend (07.Januar, 20.20 Uhr) brannte in der Altenberger Straße eine Gartenhütte samt Inhalt (u.a. Stromaggregat und Rasenmäher) nieder. Es entstand ein Schaden von mindestens 8000 Euro. Durch das Feuer entstand kein Personenschaden. Andere Hütten waren ebenfalls nicht in Gefahr. Die Brandursache steht nicht endgültig fest. Ein technischer Defekt ist allerdings eher unwahrscheinlich. Möglicherweise war vom Wind verwehte Glut eines Grills ausschlaggebend.

Wetzlar - Schlägerei

Etliche Streifen der Polizeien aus Wetzlar und Gießen waren in der Nacht zum Sonntag, 08. Januar, gegen 02.25 Uhr wegen einer angeblichen Massenschlägerei in einer Gaststätte im Karl-Kellner-Ring im Einsatz. Am Einsatzort herrschte eine aggressive Stimmung, allerdings war keine Schlägerei feststellbar. Es ließen sich vor Ort weder der Geschehensablauf oder etwaige Hintergründe klären noch meldeten sich etwaige Verletzte. Die Kripo Wetzlar hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bislang von der Polizei namentlich noch nicht erfasste Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Wetzlar, Tel. 06441/9180 in Verbindung zu setzen.

Unter dem Einfluss berauschender Mittel

1. Leun - Die Polizei Wetzlar stoppte in der Nacht zum Samstag, 07. Januar um kurz nach 01 Uhr in der Limburger Straße einen Opel und stellte fest, dass der 28-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test bestätigte den bei der Kontrolle entstandenen Verdacht. Der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis hatten dann auch noch weitere Utensilien bei sich und im Auto, die diesen Verdacht erhärteten. Der Wagen musste stehen blieben und der Mann musste mit zur veranlassten Blutprobe.

2. Eschenburg-Eibelshausen - Die Polizei Dillenburg zog am Freitag, 06. Januar, gegen 19.55 Uhr einen 41-jährigen Mann aus dem Verkehr, weil er seinen Audi steuerte, obwohl er runter dem Einfluss berauschender Mittelstand. Auch in diesem Fall folgte eine Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt.

3. Solms - Als der Alkotest des 30-jährigen Autofahrers positiv regierte, veranlasste die Polizei die notwendige Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher. Die Kontrolle seines BMW war am Sonntag, 08. Januar, gegen 04.45 Uhr auf der Kreisstraße 828 an der Zufahrt zu den ehemaligen Klingwerken

4. Dillenburg - Unter nach Alkotest wohl eher leichtem Alkoholeinfluss stand einer der beiden beteiligten Fahrer eines Verkehrsunfalls vom Freitag, 06. Januar in der Kasseler Straße. Der Auffahrunfall passierte gegen 14.40 Uhr. Der wie sich herausstellte leicht alkoholisierte 59-jährige Fahrer eines VW fuhr auf einen grauen Audi A 4 auf, an dessen Steuer ein 52-jähriger Mann aus dem Dietzhölztal saß. Die Kollision war unmittelbar hinter dem Ortseingangsschild. Der VW-Fahrer gab an, den Audi wegen der entgegen und tiefstehenden Sonne nicht gesehen zu haben. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beträgt mindestens 1900 Euro.

Unfallflucht - Zeugen gesucht und Hinweise erbeten

1. Haiger - Flucht auf Park and Ride Parkplatz im Hohleichenrain

An dem geparkten silbernen Golf VII entstand am Donnerstag, 05. Januar, zwischen 05 und 13.30 Uhr auf der Beifahrerseite ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort, ohne eine Nachricht zu hinterlassen und ohne die Polizei hinzuzuziehen. Bislang leigen keine Anhaltspunkte zu dem beteiligten Fahrzeug und dessen Fahrer/Fahrerin vor. Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Martin Ahlich Rückfragen zu diesen Meldungen bitte ausnahmsweise unter Tel. 06421/406-120.

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell