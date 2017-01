POL-LDK: # Unfallfluchten # Fahrübungen auf Rotasche # Wohnungseinbruch #

Dillenburg (ots) -

--

Herborn-Uckersdorf: Lkw touchiert Fassade -

Im Zeitraum vom 30.12.2016 (Freitag) bis Neujahr (01.01.2017) beschädigte ein flüchtiger Lkw-Fahrer die Hauswand eines Schreinerbetriebes in der Industriestraße. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Lkw-Fahrer dort rangierte und dabei Teile der Fassadenverkleidung sowie der Mauer abriss. Anschließend machte sich der Unfallfahrer davon, ohne sich um den mindestens 1.000 Euro teuren Schaden zu kümmern. Bei der Suche nach dem flüchtigen Täter bittet die Herborner Polizei um Mithilfe und fragt: Wer hat den Lkw zwischen Freitag und Sonntag vergangener Woche auf dem Gelände der Schreinerei in der Industriestraße beobachtet? Wer kann sonst Angaben zum Unfallfahrer oder zum Lkw machen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Greifenstein: Fahrübungen zerstören Rotascheplatz -

Einen Schaden von mindestens 10.000 Euro ließ ein Unbekannter durch Fahrübungen auf dem Sportplatz der Greifensteiner Fußballer zurück. Der Täter entfernte zwischen Mittwoch (04.01.2017), 12.00 Uhr und Donnerstag (05.01.2017), gegen 11.00 Uhr ein Schutzgitter zur Spielfläche und drehte anschließend Runden auf der Rotasche. Hinweise zu dem unbekannten Vandalen oder dessen Fahrzeug, dieses sollte durch die Rotasche entsprechend verschmutzt sein, nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen-Katzenfurt: Nach Parkplatzrempler geflüchtet -

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes im Industriegebiet "Ober der Reinwies", bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am 30.12.2016 (Freitag), gegen 11.45 Uhr stellte der Besitzer seinen silberfarbenen Seat Ibiza auf einem der Stellplätze ab. Als er gegen 15.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, entdeckte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrertür. Der Fahrer eines neben ihm ein- oder ausparkendes Fahrzeugs hatte die Tür touchiert und einen Schaden von ca. 500 Euro zurückgelassen. Zeugen, die den Unfallbeobachteten oder die Angaben zum flüchtigen Fahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Polizeistation in Herborn in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dutenhofen: Wohnungseinbruch -

Am Donnerstagabend (05.01.2017), zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus und drangen in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Seifengraben" ein. Sie hebelten das Küchenfenster einer Kellerwohnung auf und kletterten hinein. Offensichtlich fühlten sie sich gestört: Ohne nach Beute zu suchen verließen sie die Wohnung über die Terrassentür. Die Schäden am Fenster belaufen sich auf rund 200 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell