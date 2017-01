POL-LDK: Tankstellenräuber schlägt dreimal zu / Polizei fahndet mit Fotos nach dem Unbekannten

1 weiterer Medieninhalt

Dillenburg (ots) -

Wetzlar: Zwischen Ende September und Mitte Dezember 2016 wurden im Stadtgebiet Wetzlar drei Tankstellen überfallen. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass es sich um ein und denselben Täter handelt. Jetzt fahnden die Ermittler mit Fotos von einer Überwachungskamera nach dem unbekannten Räuber.

Der Täter suchte am 29.09.2016 das Tankcenter in der Braunfelser Straße, am 05.11.2016 die ARAL-Tankstelle im Karl-Kellner-Ring sowie am 20.12.2016 die AVIA-Tankstelle in der Eduard-Kaiser-Straße auf. Bei seinen drei Überfällen erbeutete der mit einer Pistole bewaffnete und einer schwarzen Skihaube maskierte Unbekannte insgesamt rund 1.500 Euro.

Der Gesuchte ist etwa 50 Jahre alt, ca. 180 cm groß und von kräftiger Statur. Während seiner Taten trug er meist Jogginghosen und Turnschuhe. Auffällig ist seine graue Kapuzenjacke, die an den Ärmeln mit schwarzem Kunstleder abgesteppt ist. Diese sehr markante Jacke trug er bei allen drei Überfällen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer kann Angaben zur Identität des Räubers machen? - Wer kann Angaben zu der auffälligen Jacke des Räubers machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

