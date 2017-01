POL-LDK: Einbrüche; Berauscht am Steuer, Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt; Unfallflucht in Wetzlar

Dillenburg (ots) - Herborn-Sinn - Einbrüche in der Herborner Straße

Gleich mehrere Einbrüche ereigneten sich in der Nacht zum Donnerstag, 05. Januar in der Herborner Straße in Sinn. In allen Fällen richteten der oder die Täter Sachschäden an, blieben aber ohne Beute. Durch eine aufgebrochene Tür auf der Rückseite drang ein Einbrecher in eine Firmenhalle in der Herborner Straße ein. Der Täter arbeitete sich vor bis in zwei Büros, die er dann durchsuchte. An der Außentür und einer Innentür entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Dieser Einbruch war von Mittwoch auf Donnerstag, 05. Januar, zwischen 16.45 bis 06.30 Uhr. Vermutlich war die Tat jedoch vor oder kurz nach 22.50 Uhr. Zu dieser Zeit schlug die Alarmanlage einer benachbarten Firma an. Hier hatten Einbrecher die Eingangstür aufgebrochen, dann aber wohl wegen des ausgelösten Alarms das Weite gesucht. Bei einem weiteren Einbruch in eine Firma an gleicher Anschrift lösten der oder die Täter ebenfalls die Alarmanlage aus. In diesem Fall betraten sie aber trotzdem das Objekt, stellten die Anlage gewaltsam ab und durchsuchten das Mobiliar. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Herborn, Tel. 02772/4705-0.

Herborn - Einbrecher flüchtete

Plötzlich und unerwartet sahen sich der Einbrecher und der Bewohner an. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht und blieb ohne Beute. Da sich das alles in Sekundenschnelle abspielte, liegt eine nur vage Beschreibung vor. Der Flüchtende war dunkel gekleidet, etwa 1,80 Meter groß und hatte kurze Haare. Er war am Mittwoch, 04. Januar um 18.25 Uhr , auf den Balkon eines Einfamilienhauses im Drosselweg geklettert und hatte sich zur Terrassentür bewegt. Das hatte zur Folge hatte, dass sich Täter und im Haus sitzendes Opfer quasi zeitgleich wahrnahmen. Vielleicht fiel die überstürzte Flucht des Täters auf. Wer hat zur Tatzeit im Drosselweg entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Dillenburg, Tel. 02771/907-0 oder die Polizei Herborn, Tel. 02772/4705-0.

Medenbach - Einbruch in der Hauptstraße

Durch eine aufgebrochene Haustür drangen Einbrecher von der Rückseite her in ein Einfamilienhaus in der Hauptstraße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Bargeld und Schmuck. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter und ihre Fluchtrichtung oder ihr Fluchtmittel. Der Einbruch war am Mittwoch, 04. Januar, zwischen 14.30 und 18.30 Uhr. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 1400 Euro.

Hermannstein - Berauscht am Steuer

Kein guter Start ins Jahr 2017 für einen 18 Jahre jungen Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis. Am Neujahrstag, um 22.55 Uhr beendete die Polizei Wetzlar seine Autofahrt, nachdem der Drogentest bei der Kontrolle positiv reagiert hatte. Nach der notwendigen Blutprobe entließ die Polizei den Mann.

Wetzlar - Berauscht am Steuer II

Die Polizei Wetzlar stoppte am Mittwoch, 04. Januar, um 12.10 Uhr einen 26 Jahre jungen Mann in seinem Fiat. Bei der Kontrolle stellte sich heraus dass er keinen Führerschein hat und zudem unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Fiat musste stehenbleiben. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe.

Wissenbach - Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Fronhäuser Straße erlitt eine 50-jährige Fußgängerin lebensgefährliche Kopfverletzungen. Der Unfall war am Mittwoch, 04. Januar, um etwa 17 Uhr, schräg gegenüber der Ein-/Ausfahrt zum ehemaligen Lebensmittelmarkt. Nach den ersten Ermittlungen fuhr ein 58-jähriger Mann aus Dillenburg vom Ahornweg kommen Richtung Im Seifen. Die Fußgängerin hielt sich aus seiner Sicht auf der rechten Seite auf, kam ihm also quasi entgegen. Die 50-Jährige aus Eschenburg wurde von der vorderen rechten Seite des Kombis erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert, wo sie schwer verletzt leigenblieb. Sie kam nach notärztlicher Erstversorgung mit nach Angaben des Notarztes wohl lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Kfz.-Sachverständigen an.

Wetzlar - Außenspiegel ab und Lackschaden am Kotflügel

Der von der Unfallflucht betroffene schwarze C-Klasse Daimler parkte zur Tatzeit am Mittwoch, 04. Januar, zwischen 20 Uhr am 01. und 06.10 Uhr, im Magdalenenhäuser Weg vor dem Anwesen Nr. 31 am Fahrbahnrand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

