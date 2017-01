POL-LDK: VW Bus aufgebrochen; Versuchter Einbruch; Kellereinbrecher erbeutet Spielzeug; Einbrecher erbeutet Geld und Schmuck; Rauch im Keller; Fiesta verklebt; Polo gestreift und geflüchtet

Dillenburg (ots) - Hochelheim - VW Bus aufgebrochen

In der Nacht zum Dienstag, 03. Januar, stahl ein Dieb aus einem weißen VW Bus das fest installierte Navigationsgerät und auch das Bordbuch, in dem sich neben der Bedienungsanleitung auch der Fahrzeugschein befand. Der Täter war nach Manipulation am Schloss durch die Fahrertür eingestiegen. Der Gesamtschaden an dem Auto beträgt mindestens 3000 Euro. Der Wagen parkte zur Tatzeit zwischen 18 und 08 Uhr in der Talstraße 24. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Aßlar - Versuchter Einbruch

Zwischen 18 Uhr am Dienstag, 27. Dezember und 10 Uhr am Dienstag, 03. Januar, versuchte ein Einbrecher durch die Waschküchentür in ein Haus in der Hofstraße einzubrechen. Der Täter scheiterte. Er richtet einen Schaden von mindestens 500 Euro an.

Wetzlar - Kellereinbrecher erbeutet Spielzeug

Beim Einbruch in einen Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der Hohen Straße erbeutete der Täter zwei Skateboards, einen Kinderroller und einen Elektrokinderroller- einen McFun Escooter II. Der Einbruch war zwischen 20 Uhr am 31. Dezember und 14 Uhr am Dienstag, 03., Januar. Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen? Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Herborn - Einbrecher erbeutet Geld und Schmuck

Bargeld und diversen Schmuck im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro erbeutete ein Einbrecher in einem Haus im Franzosenweg. Der Einstieg gelang durch die aufgebrochene Terrassentür. Tatzeit war am Dienstag, 03. Januar, zwischen 13.30 und 18.10 Uhr. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Franzosenweg gesehen? Wem fiel eine Person auf, die um die Häuser schlich? Kripo Dillenburg, Tel. 02771/907-0 oder Polizei Herborn, Tel. 02772/4705-0.

Wetzlar - Rauch im Keller

Polizei und Feuerwehr fuhren am Mittwoch, 04. Januar, gegen 06.40 Uhr zum Steighausplatz. Dort drang Qualm aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses. Als die Rettungskräfte eintrafen waren keine Bewohner mehr im Haus. Nach ersten Ermittlungen hatte eine tropfende Leitung einen Kurzschluss an der Heizung und dadurch einen Schwelbrand verursacht. Um kurz nach sieben Uhr war der Einsatz beendet und es stand fest, dass außer dem Schaden an der Heizung kein weiterer entstanden ist.

Dillenburg - Fiesta verklebt

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung nachdem Unbekannte die Frontscheibe und das Schloss der Fahrertür offensichtlich mit Klebstoff beschmiert bzw. gefüllt haben. Der Schaden beläuft sich auf vermutlich mindestens 1600 Euro. Der betroffene schwarze Ford Fiesta stand zur Tatzeit am Mittwoch, 04. Januar, zwischen 08.45 und 10.05 Uhr in der Herwigstraße auf dem Parkplatz neben der Post. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Dillenburg, Tel. 02771/907-0.

Dutenhofen - Parkenden Polo gestreift und geflüchtet

Der nach einer Unfallflucht beschädigte schwarze VW Polo mit Gießener Kennzeichen parkte entgegen der Fahrtrichtung in der Bahnhofstraße. Beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekanntes Auto den Polo und beschädigte den rechten Außenspiegel sowie Kotflügel und Stoßstange vorne rechts. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro. Zu dem Unfall muss es am Dienstag, 04. Januar, zwischen 06.20 und 07.20 Uhr gekommen sein. Sachdienliche Hinweise dazu bitte an die Polizei Wetzlar, Tel. 06441/918-0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell