POL-LDK: # Einbrüche und Versuche # Dieseldiebe # Brand an Silvesterabend # E-Bike verschwunden # Autos demoliert # auf Winterglätte geschleudert # Postkasten gesprengt #

Dillenburg (ots) -

--

Haiger: Einbruch scheitert -

Auf Wertsachen aus einem Spielwarengeschäft hatten es Diebe in der Hüttenstraße abgesehen. Sie scheiterten mit dem Versuch die Eingangstür aufzubrechen. Zurück blieb ein Schaden von mindestens 200 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Freitagabend (30.12.2016), gegen 20.15 Uhr und Samstagmorgen (31.12.2016), gegen 08.55 Uhr, beobachteten oder denen in dieser Zeit Personen in der Hüttenstraße auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger: Einbruchschutz hält -

Zwischen dem 23.12.2016 und dem 31.12.2016 versuchten Diebe in ein Einfamilienhaus in der Straße "Fahler" einzudringen. Trotz mehrerer Hebelversuche, schafften sie es nicht die Einbruchsicherung zu überwinden. Letztlich stoppten sie ihr Vorhaben und flohen unerkannt. Die Schäden an der Tür belaufen sich auf ca. 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Einbrecher in der Schule -

In der Nacht von Donnerstag (29.12.2016) auf Freitag (30.12.2016) suchten Einbrecher die Grundschule in der Ewersbacher Hauptstraße auf. Zwischen 15.00 Uhr und 09.00 Uhr hebelten die Diebe ein Fenster auf und kletterten hinein. Anschließend brachen sie die Tür zum Sekretariat auf und versuchten die Tür zum Schulleiterbüro aufzuhebeln. In den Räumen durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung flüchteten die Diebe ohne Beute. Die Aufbruchschäden beziffert die Polizei auf ca. 500 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Finanzamtstür hält -

Am Silvesterwochenende geriet das Finanzamt in der Hindenburgstraße in den Focus unbekannter Einbrecher. Zwischen dem 30.12.2016 (Freitag), gegen 12.30 Uhr und dem 02.01.2017 (Montag), gegen 05.15 Uhr scheiterten die Diebe bei dem Versuch auf der Gebäuderückseite eine Tür aufzuhebeln. Sie ließen einen Schaden von ca. 200 Euro an der Tür zurück. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Burg: Diesel geklaut -

In Laufe der letzten sieben Tage machte sich ein Dieseldieb an dem Tank eines in der Straße "Böseborn" abgestellten Lkw zu schaffen. Seit dem 23.12.2016, gegen 14.00 Uhr stand der weiße MAN-Truck am Straßenrand. Am Silvestermorgen (31.12.2016), gegen 11.15 Uhr fielen der Aufbruch des Tanks und der fehlende Kraftstoff auf. Die Diebe knackten das Schloss und pumpten rund 250 Liter Diesel ab. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Breitscheid-Gusternhain: Einbrecher scheitern -

Keinen Erfolg hatten Einbrecher an einem Einfamilienhaus in der Straße "Zum Barstein". Zwischen Donnerstagabend (29.12.2016) und Samstagmorgen (31.12.2016) versuchten sie zunächst ein Fenster des Hauses aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, schleuderten sie einen Stein gegen die Scheibe. Hiernach gaben sie ihren Plan auf und ließen einen Sachschaden von ca. 300 Euro zurück. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Bischoffen-Niederweidbach: Brand an Silvesterabend -

Am Silvesterabend (31.12.2016), gegen 21.15 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Mery-Straße aus. Das Feuer an einem Pkw war auf das Carport und im weiteren Verlauf auf das Einfamilienhaus übergegriffen. Letztlich beschädigten die Flammen zwei Autos, das Carport und den Dachstuhl des Hauses. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Nachbar hatte die Bewohner auf den Brand aufmerksam gemacht. Verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Brandursache können momentan noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wetzlar: E-Bike verschwunden -

Aus dem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Schmiedgasse ließen Unbekannte ein etwa 1.000 Euro teures E-Bike mitgehen. Zwischen Heiligabend (24.12.2016) und Freitag vergangener Woche (30.12.2016) verschafften sich die Täter auf bisher unbekannte Art und Weise Zutritt zu dem Haus und griffen sich das weiße Mountainbike vom Typ NCM Prague. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Fahrrades nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.:(06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Leihhaus durchwühlt -

Am Samstagnachmittag (31.12.2016) rückten Wertsachen aus einem Pfandleihhaus in den Focus unbekannter Diebe. Gegen 15.30 Uhr schlugen sie den Glaseinsatz der Eingangstür des in der Langgasse gelegenen Geschäftes ein. Sie durchstiegen die Tür und durchwühlten den kompletten Laden. Ob sie Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Reparatur der Tür wird etwa 500 Euro koste. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Auto zerkratzt -

Einen Schaden von ca. 1.000 Euro ließen Vandalen an einem in der Bredowstraße abgestellten silberfarbenen Golf zurück. Am Freitagmorgen (30.12.2016), gegen 11.15 Uhr entdeckte der Besitzer den Schaden. Wann die Täter die Kratzer in den Lack des Golfs trieben, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise auf Personen, die im Bereich der Bredowstraße auffielen, nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.:(06441) 9180 entgegen.

Wetzlar: Vectra demoliert -

Ihre sinnlosen Zerstörungswut ließen unbekannte Vandalen in der Wertherstraße an einem grauen Opel Vectra aus. Am Samstagmorgen (31.12.2016), um kurz nach Mitternacht stand der Wagen noch unversehrt vor der Hausnummer 8. Gegen 03.30 Uhr machte ein Anwohner den Besitzer auf die Schäden an dem Opel aufmerksam. Unbekannte hatte in der Zwischenzeit alle vier Reifen platt gestochen sowie die Scheiben auf der Beifahrerseite und die Frontscheibe beschädigt. Mit welchen Reparaturkosten der Besitzer rechnen muss, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Wetzlarer Polizei bittet Zeugen, die die Täter beobachteten oder die zur genannten Zeit auf den Lärm in der Wertherstraße aufmerksam wurden, sich unter Tel.: (06441) 9180 zu melden.

Wetzlar: Scheiben gehen zu Bruch -

Auf dem Gelände der seit zwei Bränden geschlossenen Ludwig-Erk-Schule, trieben Vandalen ihr Unwesen. Immer wieder suchen Jugendliche in ihrer Freizeit den Schulhof auf. In der Zeit vom 21.12.2016 bis zum 27.12.2016 schleuderten Unbekannte einen Stein durch ein Fenster des Schulgebäudes. Die Scheibe ging zu Bruch, zurück blieb ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Steindorf: Rollladen hoch - Scheibe eingeschlagen -

Ungebetene Gäste durchwühlten in der Silvesternacht in der Straße "An der Heid"ein Einfamilienhaus. Zwischen dem 31.12.2016, gegen 10.00 Uhr und dem 01.01.2017, gegen 10.00 Uhr schoben die Täter den Rollladen eines Fensters hoch, schlugen die Scheibe ein und kletterten ins Haus. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Ob ihnen Beute in die Hände fiel, kann momentan nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: Einbruch im Zanderweg -

Über ein zuvor mit einem Stein eingeworfenes Fenster drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Zanderweg ein. Im Haus durchwühlten sie sämtliche Räume und erbeuteten nach einer ersten Einschätzung der Bewohner Bargeld und eine Canon Digitalkamera samt umfangreichem Zubehör. Der Wert der Beute steht noch nicht fest. Zeugen, die die Täter am Samstagnachmittag (31.12.2016), zwischen 17.00 Uhr und 22.55 Uhr im Zanderweg beobachteten oder denen in dieser Zeit Personen oder Fahrzeuge dort auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Schöffengrund-Schwalbach: Corsa landet auf dem Dach -

Auf der Landstraße zwischen Schwalbach und Nauborn überraschte die winterglatte Fahrbahn eine 34-jährige Autofahrerin. Die war am Freitag (30.12.2016), gegen 10.30 Uhr in Richtung Wetzlar unterwegs, als sie auf dem Glättestück die Kontrolle über ihren Opel Corsa verlor. Der Wagen geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die aus Braunfels stammende Unfallfahrerin und ihre beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Ihr Opel hat nur noch Schrottwert.

Schöffengrund-Schwalbach: Briefkasten gesprengt -

In der Neujahrsnacht (31.12.2016 auf 01.01.2017) beschädigten Unbekannte in der Hauptstraße den Briefkasten der Deutschen Post. Sie zündeten eine oder mehrere Böller und sprengten den Kasten auf. Ein neuer Briefkasten wird rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell