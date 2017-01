POL-LDK: Zeugen nach Unfallfluchten in Dillenburg, Ehringshausen und Braunfels gesucht

Dillenburg (ots) -

--

Nach Verkehrsunfallfluchten im Lahn-Dill-Kreis bitten die Ermittler der Polizeistationen um Mithilfe. Zeugen, die die Zusammenstöße beobachtet haben oder die Angaben zu den Unfallfahrern oder dessen beschädigten Fahrzeugen machen können, werden gebeten sich an die Ordnungshüter zu wenden.

Dillenburg-Frohnhausen: X3 mit Schaden gesucht -

In der Brühlstraße krachte ein unbekannter Autofahrer gegen eine Grundstücksmauer und machte sich anschließend aus dem Staub. Der Flüchtige kam am 23.12.2016 (Freitag), gegen 22.55 Uhr mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Mauer. Dabei verlor er Fahrzeugteile von seinem Auto. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Unbekannte einen BMW X3 (Baujahr 2004) lenkte. Der Wagen muss auf der linken vorderen Seite, am Kotflügel, der Stoßstange und der Felge Beschädigungen aufweisen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall einen Tag vor Heiligabend beobachtet? Wo ist ein BMW X3 älteren Baujahrs mit einer Beschädigung an der vorderen linken Seite aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Geparkten Sharan touchiert -

Einen Schaden von rund 1.500 Euro ließ ein flüchtiger Unfallfahrer an einem in der Lindenstraße geparkten VW Sharan zurück. Der silberfarbene Van parkte in der Nacht von Mittwoch (28.12.2016) auf Donnerstag (29.12.2016) vor der Hausnummer 1. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Unfallfahrer den Außenspiegel sowie den Kotflügel vorne links. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Nach Parkplatzrempler geflüchtet -

Einem Kunden des EDEKA-Marktes in der Rolfesstraße bleibt sein Einkauf am 27.12.2016 (Dienstag) in schlechter Erinnerung. Zwischen 16.00 Uhr und 19.00 Uhr stellte er seinen weißen 1-er BMW in der Nähe des Haupteinganges ab. In dieser Zeit touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken die hintere Stoßstange sowie den hinteren Radlauf auf der Fahrerseite und verursachte so einen Schaden von mindestens 600 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Mülltonnen umgefahren -

Vergangene Woche löste ein flüchtiger Unfallfahrer eine Kettenreaktion aus. Der Autofahrer war am 27.12.2016 (Dienstag), gegen 07.00 Uhr von Werdorf nach Ehringshausen hineingefahren. In Höhe einer Kfz-Werkstatt standen zwei schwarze Mülltonnen zur Leerung auf dem Gehweg bereit. Der Unbekannte kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Tonnen. Diese schleuderten in Richtung Hof und krachten gegen eine dort abgestellte Mercedes A-Klasse. Die Schäden am Benz belaufen sich auf rund 200 Euro. Die beschädigten Tonnen werden weitere 200 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Braunfels: Unfallflucht ohne Führerschein

Am Donnerstagabend vergangener Woche (29.12.2016) krachte gegen 19.30 Uhr ein BMW - Fahrer in der Gebrüder-Wahl-Straße in Höhe eines Restaurants in eine Natursteinmauer. Trotz eines platten Reifens fuhr er ein Stück weiter, stellte den Wagen dann aber doch ab und ließ sich - ohne die Polizei zu informieren - von einem Freund abholen. Wenige Stunden später erschien der 23-jährige aus dem Landkreis Limburg-Weilburg auf der Polizeistation in Weilburg und stellte sich. Da er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, hatte er Panik bekommen und war von der Unfallstelle geflüchtet. Der Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls, um die Angaben des Flüchtigen überprüfen zu können. Wer hat den Crash am Donnerstag vergangener Woche, gegen 19.30 Uhr in der Gebrüder-Wahl-Straße beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

