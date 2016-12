POL-LDK: # Betrunken geflüchtet und Widerstand geleistet # Kabeldiebe # Einbruch scheitert # Einbruch gelingt # Rotgänger bremst Autos aus # Diebe auf der Koppel # Blitzeinbruch # Spiegel abgetreten #

Dillenburg (ots) -

--

Dillenburg: Betrunken geflüchtet und Widerstand geleistet -

Wegen Verkehrsunfallflucht und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt die Dillenburger Polizei gegen einen 38-jährigen Eschenburger. Gestern Abend (27.12.2016), gegen 21.35 Uhr wandte sich ein besorgter Verkehrsteilnehmer per Notruf an die Dillenburger Ordnungshüter. Der Zeuge war im Schlossbergtunnel hinter einem in Schlangenlinien fahrenden Golf unterwegs. Außerdem hatte der Fahrer mit seinem Golf am Tunnelausgang ein Verkehrsschild touchiert und war einfach weitergefahren. Auf Hupen und Lichtsignale reagierte der Golffahrer nicht. Letztlich verlor der Zeuge den Golf aus den Augen. Vor der Halteranschrift in Eschenburg traf eine Streife der Dillenburger Polizei auf den mutmaßlichen Fahrer. Der war offensichtlich angetrunken und hielt noch eine Bierflasche in der Hand. Als er durch die Kollegen befragt werden sollte, nahm er Reißaus. Zwei Polizisten nahmen die Verfolgung auf, ein dritter Kollege schnitt ihm mit dem Funkwagen den Weg ab. Der angetrunkene Eschenburger prallte gegen die Fahrzeugseite und baute sich anschließend drohend vor den Kollegen auf. Die setzten Pfefferspray ein und brachten ihn zu Boden. Anschließend klickten die Handschellen und gemeinsam ging es zur Dienststelle nach Dillenburg. Ein Arzt nahm die Blutentnahme vor. Nach der Nacht in der Ausnüchterungszelle wurde er erkennungsdienstlich behandelt und vernommen. Anschließend durfte er die Wache verlassen.

Dillenburg: Kabel aus der "Kerb" gestohlen -

Auf dem Baustellengelände unterhalb der Autobahnbrücke in der Straße "In der Kerb" schlugen unbekannte Kabeldiebe zu. Am Mittwochmorgen (28.12.2016) entdeckten Mitarbeiter der Baufirma den Diebstahl. Die Täter knackten die Verriegelung des Bauzaunes, betraten das Gelände und griffen sich ein Starkstromkabel. Wann die Täter genau zuschlugen, kann momentan nicht gesagt werden. Hinweise zu den Dieben oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen am Weihnachtswochenende auf dem Gelände nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: Einbrecher scheitern am Finanzamt -

Auf Beute aus dem Finanzamt in der Wilhelmstraße hatten unbekannte Diebe gehofft. In der Zeit vom 27.12.2016 (Dienstag), gegen 16.00 Uhr bis zum 28.12.2016 (Mittwoch), gegen 08.10 Uhr warfen die Täter auf der Rückseite eine Scheibe ein. Anschließend versuchten sie das Fenster aufzuhebeln. Sie scheiterten und machten sich unerkannt aus dem Staub. Zurück blieb ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Diebe bei den Stadtwerken -

Mit einem Tablet suchten Einbrecher in der Sophienstraße das Weite. Zwischen Dienstagabend (27.12.2016) und Mittwochmorgen (28.12.2016) verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zum Gebäude der Stadtwerke Dillenburg. Anschließend durchwühlten sie in den Büros Schränke und Schubladen und nahmen das schwarze Samsung-Tablet an sich. Die Aufbruchschäden summieren sich auf ca. 200 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Einbruch beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge in der besagten Nacht in der Sophienstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Rotgänger bremst Autos aus -

Ein Leichtverletzter, ca. 2.000 Euro Sachschaden und eine Blutentnahme, dass ist die Bilanz eines Auffahrunfalls gestern Mittag (27.12.2016) in der Wetzlarer Innenstadt. Gegen 13.35 Uhr wollten zwei hintereinanderfahrende Autos von der Brückenstraße nach links auf die Moritz-Hensold-Straße einbiegen. Trotz Rotlicht ging ein Fußgänger über die Fahrbahn. Der vorausfahrende Fiesta-Fahrer musste bremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu verhindern. Der ihm folgende 21-jährige Hyundaifahrer aus Wetzlar erkannte dies zu spät und krachte in das Heck des aus Limburg stammenden 40-jährigen Fordfahrers. Der klagte an der Unfallstelle über Rückenschmerzen. Da der Hyundaifahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, unterzog er sich einem Drogenschnelltest. Der wies ihm die Einnahme von THC nach. Nach eigenem Bekunden, hatte der Wetzlarer am Morgen einen Joint geraucht. Er musste sich auf der Wetzlarer Wache einer Blutentnahme unterziehen und wird sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

Wetzlar-Münchholzhausen: Stromanlage von Koppel geklaut -

Mit der kompletten Stromanlage einer Pferdekoppel machten sich Diebe am Weihnachtswochenende (24.12.2016 bis 27.12.2016) aus dem Staub. Die Koppel liegt am Ortsrand in der Sudetenstraße. Die Unbekannten griffen sich einen verzinkten Metallkasten, ein Solarpanel sowie eine Autobatterie im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Anlage nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Leun: Blitzschnell Zigaretten geschnappt -

Nach einem sogenannten "Blitzeinbruch" in die Tankstelle in der Brückenstraße, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Die Tat wurde von einer Überwachungskamera gefilmt. Heute Früh (28.12.2016), gegen 01.20 Uhr zerschlugen die Täter eine Scheibe und drangen in die Tankstelle ein. Hier schnappten sie sich Zigarettenschachteln aus den Regalen. Nach einer Minute und zehn Sekunden war der Spuk vorbei und die beiden Männer rannten aus dem Shop. Gegenüber der Tankstelle hatten sie ihren dunklen Fluchtwagen abgestellt. Mit diesem rasten sie in Richtung B49 davon. Der Wert der Beute kann momentan noch nicht beziffert werden. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 3.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am frühen Mittwochmorgen an der Tankstelle beobachtet? Wer kann Angaben zu ihrem dunklen Fluchtwagen machen? Wo ist zur genannten Zeit ein schnell fahrendes dunkles Fahrzeug im Bereich Leun und B49 aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Außenspiegel abgetreten -

In der Nacht von Montag (26.12.2016) auf Dienstag (27.12.2016) beschädigte ein Unbekannter in der Pestalozzistraße einen weißen Ford B-Max. Der Wagen parkte zwischen 18.00 Uhr und 00.30 Uhr vor der Hausnummer 5. In dieser Zeit trat der Täter den rechten Außenspiegel ab. Ein neuer Spiegel wird rund 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell