POL-LDK: Hoher Schaden nach Unfallflucht in Haiger-Fellerdilln / Polizei fahndet nach silbergrauem Renault Megane

Pressemeldung Polizei Lahn-Dill vom 19.12.2016, 14.32 Uhr

Haiger-Fellerdilln: Wie bereits in der o.a. Pressemeldung berichtet, ereignete sich am Morgen des 15.12.2016 (Donnerstag) eine Verkehrsunfallflucht in der Ortsdurchfahrt von Fellerdilln. Gegen 09.15 Uhr touchierte der bisher unbekannte Unfallfahrer in der Dillbrechter Straße, auf einer Strecke von etwa 450 Meter, zwei am rechten Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge. Zunächst beschädigte er einen schwarzen Dacia Logan, anschließend krachte er gegen einen weißen Ford Transit.

Die an der Unfallstelle sichergestellten Glas- und Blechstücke vom beschädigten Wagen des Unfallfahrers stammen von einem silbergrauen Renault Megane. Aufgrund des Spurenbildes blieb an dem silbergrauen Renault ein erheblicher Schaden im Frontbereich und an der Beifahrerseite zurück.

Der Unfallfluchtermittler der Dillenburger Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer kann Angaben zu einem silbergrauen Renault Megane mit Beschädigungen im Frontbereich und auf der Beifahrerseite machen? - Wo wurde ein silbergrauer Renault Megane zur Reparatur eines Front- und Seitenschadens abgegeben? - Wer hat einen der Zusammenstöße am Morgen des 15.12.2016 in der Ortsdurchfahrt Fellerdilln beobachtet?

Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

