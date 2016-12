POL-LDK: # Unfallflucht # In Gegenverkehr geschlittert # Insel übersehen # Einbrüche #

Dillenburg (ots) -

Dillenburg: Zeugen nach Parkplatzrempler gesucht -

Am Mittwochmittag (21.12.2016), gegen 12.45 Uhr stellte die Besitzerin ihren schwarzen Ford Focus auf dem Lidl-Parkplatz in der Herwigstraße ab. Als sie gegen 13.30 Uhr wieder zurückkehrte, entdeckte sie einen frischen Unfallschaden an ihrem Wagen. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken war ein anderer Autofahrer gegen die hintere Tür und den hinteren Kotflügel auf der Beifahrerseite des Fords gestoßen. Zurück blieb ein Schaden von ca. 800 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Siegbach-Eisemroth: Nach Schlitterpartie auf dem Dach gelandet -

Großes Glück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls gestern Morgen (22.12.2016) auf der Landstraße zwischen Mittenaar-Bicken und Siegbach-Eisemroth. Der 27-jährige Fahrer eines VW Golf geriet auf winterglatter Straße in einer langgezogenen Kurve ins Schleudern. Der Wagen rutschte in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Passat zusammen. Anschließend durchfuhr der Golf den Straßengraben und landete letztlich auf dem Dach. Der Crashpilot und sein 52-jähriger Unfallgegner aus Greifenstein blieben unverletzt. Die Polizei schätzt die Blechschäden auf insgesamt ca. 7.000 Euro.

Driedorf: Schlechte Sicht - Ford kracht in Kreisel -

Mit leichten Verletzungen kam eine 34-jährige Fordfahrerin nach einem Verkehrsunfall am Potsdamer Platz davon. Die aus Merenberg stammende Unfallfahrerin war am Mittwochnachmittag (21.12.2016) von Herborn in Richtung Fuchskaute unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe von Driedorf überfuht sie mit ihrem C-Max bei starkem Nebel eine Verkehrsinsel und krachte anschließend in die Böschung des Kreisels. Sie klagte an der Unfallstelle über Schmerzen im Lendenbereich. Die Schäden an ihrem Ford und dem Kreisel belaufen sich auf etwa 10.000 Euro.

Wetzlar: Einbrecher holen Batterien -

In der Willy-Bechstein-Straße suchten Einbrecher die Lagerhalle eines Autozubehörhandels auf. Sie verschafften sich zwischen Mittwochabend (21.12.2016) und Donnerstagmorgen (22.12.2016) gewaltsam Zutritt zu der Lagerhalle und ließen aus den Regalen Autobatterien im Wert von rund 1.300 Euro mitgehen. Die Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf ca. 500 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Hermannstein: Tierarztpraxis aufgebrochen -

Eine Tierarztpraxis in der Wetzlarer Straße rückte in den Focus unbekannter Einbrecher. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchwühlten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung fehlt Bargeld in bisher nicht bekannter Höhe. Die Reparatur der Einbruchschäden wird ca. 1.000 Euro kosten. Zeugen, die die Einbrecher am frühen Donnerstagmorgen (22.12.2016), zwischen 00.30 Uhr und 08.55 Uhr beobachteten oder denen in dieser Zeit in der Wetzlarer Straße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Lahnau-Waldgirmes: Diebe knacken Terrassentür -

Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Berliner Straße ließen Einbrecher Kosmetikprodukte der Marke "Douglas" mitgehen. Die Diebe nutzen in der Zeit von Mittwochmorgen (21.12.2016) bis Donnerstagabend (22.12.2016) die Abwesenheit der Bewohner, hebelten die Terrassentür der Wohnung auf und durchwühlten diese nach Wertsachen. Sie griffen sich eine mit Kosmetika gefüllte Tasche der Marke "Douglas" und machten sich mit ihrer etwa 350 Euro teuren Beute aus dem Staub. Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der gestohlenen Kosmetika erbittet die Polizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: Wohnungseinbruch -

In der Leuner Straße suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus auf. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten, durchwühlten sie sämtliche Räume nach Beute. Ob sie Wertsachen mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Momentan geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zwischen dem 21.12.2016 (Mittwoch), gegen 15.00 Uhr und dem 22.12.2016 (Donnerstag), gegen 08.30 Uhr einbrachen. Die Einbruchschäden liegen bei zirka 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell