POL-LDK: # Sprinter fährt auf # Mit Promille Kurve verfehlt # Honda auf Verkehrsinsel # Einbrüche # Betrunken auf der A45 # Panda aufgebrochen #

Haiger - A 45: Sprinter fährt auf Lkw auf -

Zwei Verletzte forderte ein Auffahrunfall gestern Abend (21.12.2016) auf der Sauerlandlinie. Gegen 19.50 Uhr war der 39-jährige Fahrer eines Sprinters zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Haiger-Burbach unterwegs. An der Steigung hinter der Haigertalbrücke überschätzte er offensichtlich die Geschwindigkeit eines vor ihm fahrenden Silo-Lkw und krachte in dessen Heck. Der aus Lüdenscheid stammende Unfallfahrer zog sich schwere Verletzungen zu, die in einer Siegener Klinik behandelt wurden. Sein Unfallgegner, ein 41-jähriger Niederländer, klagte an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Silo-Laster wurde zur nächsten Abfahrt begleitet und musste an der Rastanlage Kalteiche abgestellt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ca. 50.000 Euro.

Dillenburg: Angetrunkener verfehlt Kurve -

Ein Porschefahrer hatte in der Nacht von Dienstag (21.12.2016) auf Mittwoch (22.12.2016) offensichtlich zu tief ins Glas geschaut. Er war mit seinem Boliden in der Herwigstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. In der scharfen Linkskurve überfuhr er die Bordsteinkante, überquerte den Gehweg und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Durch die Wucht des Aufpralls löste sich der Reifen von der Felge und blieb mitten auf der Fahrbahn liegen. Trotz der fehlenden Bereifung gelang es dem Unfallfahrer noch, sein Fahrzeug auf dem Parkplatz des Bürgerbüros der Stadt Dillenburg abzustellen. Der 54-Jährige musste sich auf der Polizeiwache einer Blutentnahme unterziehen. Der Schaden am Porsche liegt bei ca. 10.000 Euro. Die Schäden an der Grundstücksmauer belaufen sich auf mindestens 3.000 Euro. (N.T.)

Mittenaar-Offenbach: Honda rauscht auf Verkehrsinsel -

Unaufmerksamkeit führte dazu, dass eine 58-jährige Bonnerin am Dienstagmorgen (20.12.2016), gegen 11.00 Uhr von der Fahrbahn abkam und gegen die Verkehrsinsel am Ortseingang von Offenbach krachte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Die Straßenmeisterei Dillenburg übernahm direkt die ersten Reparaturarbeiten. Die Unfallfahrerin verletzte sich beim Aufprall am Fuß. Den Schaden an ihrem Honda Accord schätzt die Polizei auf ca. 3.000 Euro. (N.T.)

Sinn: Einbruch in der Kolpingstraße -

Mit Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert suchten Einbrecher in der Kolpingstraße das Weite. Die Diebe brachen die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchwühlten sämtliche Räume. Zurück blieb ein Einbruchschaden von ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am Mittwochabend (21.12.2.106), zwischen 17.15 Uhr und 18.20 Uhr beobachtet? Wem sind in dieser Zeit in der Kolpingstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: Diebe im Gemeindehaus -

In der Nacht von Mittwoch (21.12.2016) auf Donnerstag (22.12.2016) suchten Einbrecher das Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde in der Spirolstraße auf. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und brachen anschließend die Tür zum Sekretariat auf. Hier durchwühlten sie sämtliche Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung fehlt Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Höhe der Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - A 45: Betrunken auf der Sauerlandlinie -

Einer hartnäckigen Autofahrerin ist es zu verdanken, dass Polizisten der Autobahnpolizei gestern auf der A 45 einen Promillefahrer aus dem Verkehr zogen. Die Zeugin fuhr gestern Mittag (21.12.2016), gegen 13.45 Uhr auf der A 45 von Dortmund in Richtung Hanau. In der Baustelle kurz vor der Anschlussstelle Wetzlar-Ost touchierte ein vor ihr fahrender Fiesta die Mittelleitplanke und setzte seinen Weg weiter fort. Sie informierte umgehend per Notruf die Polizei, nahm in gebührendem Abstand die Verfolgung auf und gab ständig ihren aktuellen Standort durch. Bis eine Streife den Fordfahrer anhalten konnte, wurde die Frau Zeugin mehrerer gefährlicher Situationen. Er fuhr dicht auf, drängelte, überholte links und rechts, fuhr mal zu schnell und dann wieder auffallend langsam. Der Zeugin war klar, dass irgendetwas nicht mit dem Fahrer im Fiesta stimmen konnte. Streifen der Polizeiautobahnpolizei und der Polizeistation Wetzlar setzten sich in Bewegung, holten den Ford Fiesta ein und stoppten ihn. Der aus dem Landkreis Siegen-Wittgenstein stammende Fahrer "pustete" 1,67 Promille. Die Ordnungshüter nahmen ihn mit auf die Wache und orderten einen Arzt für eine Blutentnahme. Zudem stellten sie seinen Führerschein sicher. Die Sachschäden summieren sich auf rund 2.500 Euro.

Wetzlar-Münchholzhausen: Panda aufgebrochen -

Auf dem Friedhofsparkplatz in der Rechtenbacher Straße schlug am Mittwochmorgen (21.12.2016) ein Autoaufbrecher zu. Eine Besucherin stellte ihren silberfarbenen Fiat Panda gegen 08.15 Uhr dort ab. Als sie gegen 09.00 Uhr wieder zu ihrem Wagen zurückkehrte, entdeckte sie den Aufbruch. Der Dieb schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und griff sich die hinter dem Beifahrersitz liegende Handtasche. Neben der Tasche fielen ihm Bargeld, Führerschein, Fahrzeugschein und ein Personalausweis in die Hände. Eine neue Scheibe wird rund 300 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Oberqeumbach: Tür hält Schraubenzieher stand -

Am vergangenen Wochenende scheiterten Einbrecher in der Straße "Zum Steumel" am Eingang eines Mehrfamilienhauses. In der Zeit von Freitag (16.12.2016) bis Sonntag (18.12.2016) versuchten die Täter vergeblich die Tür aufzuhebeln. Die Tür hielt stand und die Täter machten sich aus dem Staub. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 300 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

