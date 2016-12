POL-LDK: # Dieseldiebe # Einbrüche # Unfallflucht am Aartalsse # Katze sorgt für Schaden # Alkohol am Steuer # Lack zerkratzt #

Dillenburg (ots) -

--

Haiger - A 45: Dieseldiebe auf Autobahnparkplatz -

Unbekannte Diebe schlugen auf dem zwischen den Anschlussstellen Dillenburg und Haiger-Burbach gelegenen Parkplatz "Am Borbelholz" zu. Am späten Montagabend (19.12.2016), gegen Mitternacht suchte ein Brummifahrer den Parkplatz auf, um sich in seinem Lkw schlafen zu legen. Bevor er am nächsten Morgen (20.12.2016), gegen 07.30 Uhr wieder in Richtung Dortmund startete, bemerkte er den aufgebrochenen Tankdeckel. Diebe hatten diesen in der Nacht geknackt und unbemerkt etwa 100 Liter Diesel abgesaugt. Hinweise zu den Tätern oder zu dem von ihnen genutzten Fahrzeug nimmt die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter Tel.: (06033) 9930 entgegen.

Herborn: Reisebüro durchwühlt -

In der oberen Hauptstraße hatten es unbekannte Einbrecher auf Beute aus einem Reisebüro abgesehen. Die Täter hebelten ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes auf und durchwühlten sämtliche Räume. Aus einer Geldkassette ließen sie Bargeld in noch nicht bekannter Höhe mitgehen. Zeugen, die die Täter zwischen Montagabend (19.12.2016) und Dienstagmorgen (20.12.2016) beobachteten oder denen sonst verdächtige Personen auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn: Haustür hält Hebelversuchen stand -

Keinen Erfolg hatten Unbekannte, die in der Straße "Schmaler Weg" eine Haustür aufbrechen wollten. Zwischen Montagabend (19.12.2016), gegen 22.00 Uhr und Dienstagmorgen (20.12.2016), gegen 08.40 Uhr versuchten die Diebe die Tür des Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Nach dem missglückten Aufbruch, suchten die Täter das Weite. Zurück blieb ein Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Breitscheid: Einbruch in Schule scheitert -

Die Fritz-Philippi-Schule in Breitscheid rückte Anfang der Woche in den Focus unbekannter Diebe. Über ein Fenster und eine Tür versuchten die Täter gewaltsam in das Lehrerzimmer einzudringen. Sie scheiterten und zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Die Sachschäden summieren sich auf rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Zeit von Montag (19.12.2016), gegen 20.25 Uhr bis Dienstag (20.12.2016), gegen 08.00 Uhr im Schulweg beobachtet? Wem sind dort zur genannten Zeit Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Bischoffen - B 255: Unfallflucht -

Nach einem Schadensreichen Verkehrsunfall auf der B 255 zwischen Bischoffen und der Abfahrt nach Niederweidbach bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Am Montagnachmittag (19.12.2016), gegen 14.15 Uhr war die 38-jährige Fahrerin eines schwarzen Golf Kombi in Richtung Gladenbach unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr ein Fahrzeug teilweise auf ihrer Fahrbahn entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog die aus Hohenahr stammende Frau nach rechts und stieß gegen die Leitplanke. Zu einem Kontakt zwischen ihrem und dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nicht. Der Unfallfahrer fuhr weiter in Richtung Bischoffen, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zu seinem Fahrzeug kann die Unfallgegnerin lediglich sagen, dass es sich um silbernes Auto, vermutlich um eine Mercedes A-Klasse, handelte. Der Fahrer war ein älterer Mann, der einen Hut trug. Zum Unfallzeitpunkt fehlte auf der neu geteerten Straße die Fahrbahnmarkierung. Die Schäden am Golf und an der Schutzplanke belaufen sich auf rund 7.000 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Sinn-Edingen: Katze verursacht Unfall -

Weil sie einer Katze ausweichen wollte, geriet eine 57-jährige Werdorferin am 20.12.16 (Dienstag), gegen 10.00 Uhr auf der Landstraße in Edingen ins Schleudern. Sie krachte mit ihrem Hyundai i 10 gegen einen Renault Trafic, der am rechten Fahrbahnrand parkte. Die Mieze hatte Glück und blieb unverletzt. Die Unfallfahrerin wurde allerdings durch den Aufprall leicht verletzt. Der Schaden am Hyundai wird von der Polizei auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Am Renault blieb ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro zurück.

Ehringshausen: Mit Alkohol und ohne Führerschein unterwegs -

Am Dienstagabend (20.12.2016) ging Herborner Polizisten ein Promillefahrer ins Netz. Der 33-Jährige war mit seinem in Bulgarien zugelassenen Ford Fiesta in Ehringshausen unterwegs. Den Ordnungshütern fiel die unsichere Fahrweise auf und stoppten den Ford. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen sie den in Sinn lebenden Fahrer pusten. Das Display des Atemalkoholtestgerätes zeigte einen Wert von 2,4 Promille an. Bei einer Überprüfung kam heraus, dass der Sinner nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er musste sich auf der Wache in Herborn einer Blutentnahme unterziehen. Auf ihn kommen Strafen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Wetzlar: Kuga am Amtsgericht zerkratzt -

Auf dem Parkplatz des Amtsgerichts Wetzlar zerkratzte ein Unbekannter den Lack eines schwarzen Ford Kuga. Der Besitzer hatte seinen SUV am Dienstag (20.12.2016), gegen 08.30 Uhr dort geparkt. Als er um 10.45 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, entdeckte er den Lackschaden. Mit einem spitzen Gegenstand verkratzte der Täter das hintere Seitenteil auf der Fahrerseite sowie die hintere Stoßstange. Die Schäden belaufen sich auf mindestens 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizei Lahn-Dill, übermittelt durch news aktuell