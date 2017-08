FW-E: Brennende Müll- und Altpapiercontainer im Essener Westen

-Symbolbild- So viel bleibt von manchem Müllcontainer übrig, in diesem Fall handelt es sich um einen 1.100 Liter fassenden Behälter. Foto: Mike Filzen Bild-Infos Download

Essen-Holsterhausen und Essen-Frohnhausen, 06. und 07.08.2017, 22.56 Uhr (ots) - In der vergangenen Nacht sind an mehreren Stellen in Essen-Holsterhausen und Essen-Frohnhausen Müll- und Altpapiercontainer in Brand geraten. Zwischen Sonntagabend 23.00 Uhr und Montagmorgen 01.00 Uhr brannte ein Altpapierhaufen an einem Containerstellplatz an der Friedbergstraße, ein Müllcontainer an der Giesebrechtstraße sowie ein Mülleimer, ein Müll- und zwei Altpapiercontainer im Bereich Kerckhoffstraße und Gervinuspark. In allen Fällen löschte die Feuerwehr die Brände. Die Brandursachen sind unbekannt, die Polizei ermittelt. (MF)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell