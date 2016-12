FW-E: Ein Toter nach Verkehrsunfall mit LKW

Saatbruchstraße, Schonnebeck, 30.12.2016, 11.06.2016, 06:40 Uhr (ots) - Am Samstagmorgen wurde auf der Saatbruchstraße ein Fußgänger von einem LKW erfasst. Die erste Meldung hieß, dass die Person unter dem LKW eingeklemmt sei, weswegen neben dem Rettungsdienst auch der Hilfeleistungszug der Feuerwehr alarmiert wurde. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich dies jedoch nicht, so dass der Rettungsdienst und der Notarzt sofort mit der Behandlung des Patienten beginnen konnten. Leider verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Die Unfallursache wird zurzeit von der Polizei ermittelt. (SK)

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell