Innenministerium NRW: Freiwillige Feuerwehren werben mit neuer Kampagne um Nachwuchs in NRW - Innenminister Jäger: Wir brauchen erfahrene Feuerwehrleute als Botschafter für das Ehrenamt

Düsseldorf (ots) - Sie werden bei Großbränden, vollgelaufenen Keller oder umgestürzten Bäumen alarmiert. Um den Menschen in NRW auch in Zukunft helfen zu können, brauchen die Freiwilligen Feuerwehren in NRW Nachwuchs. Die Feuerwehrleute von morgen werden mit der neuen Kampagne "Für mich - für alle" ganz gezielt angesprochen. Auf 2.000 Plakaten in ganz NRW, einer neuen Website und Facebook-Präsenz wird um Nachwuchs geworben. "Außerdem machen wir die Feuerwehrmitglieder zu Botschafterinnen und Botschaftern für das Ehrenamt", sagte Innenminister Ralf Jäger. "Sie können aus erster Hand vor Ort berichten, wie spannend und wichtig die Aufgabe ist."

Es gehe darum, das hohe Niveau der Gefahrenabwehr im bevölkerungsreichsten Bundesland auch für die Zukunft sicherzustellen. "Wir wollen deshalb in jeder Kommune einen kompetenten Ansprechpartner für die Nachwuchsarbeit haben", erläuterte der Minister. In Workshops und über eine sogenannte "Toolbox" auf der neuen Homepage wird den Feuerwehren die aktive Mitgliederwerbung vor Ort erleichtert. Seit Anfang November haben bereits sechs Workshops stattgefunden.

Die neue Website ist unter www.freiwillige-feuerwehr.nrw erreichbar. Die beiden Hauptplakatmotive sind unter http://url.nrw/Feuerwehrfrau und http://url.nrw/Feuerwehrmann abrufbar.

