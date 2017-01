Innenministerium NRW: NRW braucht über 100.000 Helfer für die kommende Landtagswahl - Landeswahlleiter Schellen: Ehrenamtliche stellen sicher, dass am Wahlsonntag alles reibungslos läuft

Düsseldorf (ots) - Die Vorbereitungen zur Landtagswahl in NRW am 14. Mai laufen. NRW-Wahlleiter Wolfgang Schellen stellte heute in Düsseldorf insgesamt fünf Projekte rund um die Wahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland vor. "Die Bandbreite dieser Projekte reicht von der Online-Lernplattform für Wahlvorstände über Wahlinformationen in leichter Sprache bis zu einer Facebook-Kampagne für Erstwähler", sagte Schellen. Am Wahlsonntag werden mehr als 100.000 Helferinnen und Helfer benötigt.

Ein eigens produzierter Videoclip soll dafür sorgen, noch mehr Menschen für die ehrenamtliche Tätigkeit als Wahlhelfer zu gewinnen. Das Video erläutert die herausragende Bedeutung des Ehrenamtes für den reibungslosen Ablauf der Wahl. Wer bereits Wahlhelfer ist, kann sich in einer mit den Kommunen gemeinsam entwickelten Online-Lernplattform auf seine Aufgaben am Wahlsonntag vorbereiten. Es gibt auf dieser Plattform ein virtuelles Wahllokal mit Stimmenauszählung, ein Wahl-ABC, sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen rund um die Wahl.

Erstwähler können sich ab Anfang April 2017 auf Facebook über die Basics zur Landtagswahl informieren. In einem Vlog stellen Johanna und Gerson die wichtigsten Fakten und Abläufe rund um die Wahl dar.

Ohne bürokratische Formulierungen gibt eine neue Broschüre in leichter Sprache Auskunft über das Wahlrecht und die Teilnahme an Wahlen. Das Informationsheft wird vom Landeswahlleiter in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung, dem Landtag, dem Landesbehindertenbeauftragte und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales herausgegeben und ebenfalls ab April an die NRW-Kommunen verteilt.

Aktuelle und umfassende Informationen zur Landtagswahl am 14. Mai 2017 finden Sie unter http://www.mik.nrw.de/landtagswahl-2017

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Kommunales, übermittelt durch news aktuell