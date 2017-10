POL-WOB: Einbruch in Pflegedienst - Täter entwenden Pkws und verursachen hohen Schaden

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Am Mühlengraben 09.10.2017, 22.30 Uhr - 10.10.2017, 05.00 Uhr

Zwei VW Polo und eine geringe Menge an Bargeld entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch in die Räume eines Pflegedienstes in der Straße Mühlengraben. Die Täter kamen in der Zeit zwischen Montagabend 22.30 Uhr und Dienstagmorgen 05.00 Uhr. Eine Angestellte hatte zu Arbeitsbeginn den Einbruch bemerkt und sofort die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen waren die Unbekannten über eine Außentreppe auf die Terrasse des im Obergeschoss gelegenen Pflegedienstes gelangt. Hier hatten sie eine Scheibe zerstört und gelangten somit in die Räume der Einrichtung. Anschließend öffneten sie mit brachialer Gewalt diverse Türen und durchsuchten die dahinter befindlichen Räumlichkeiten. Dabei fielen ihnen auch die Fahrzeugschlüssel von zwei silbern-farbenen VW Polo in die Hände. Die Fahrzeuge mit auffälliger Firmenbeschriftung standen in der Nähe des Gebäudes und wurden von den Tätern ebenso entwendet wie eine geringe Menge an Bargeld. Insgesamt dürfte bei dem Einbruch ein Schaden von annähernd 40.000 Euro entstanden sein. Die Geschäftsführerin äußerte gegenüber den Beamten, dass der Pflegedienst trotzdem ungehindert weiter stattfinden kann und keinerlei Pflegeutensilien oder Pflegeunterlagen entwendet wurden.

