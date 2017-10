POL-WOB: Unbekannte haben es auf Fahrräder abgesehen - Zahlreiche Einbrüche im Stadtgebiet

Wolfsburg (ots) - Schöningen, Rotkehlchenweg, Schillerstraße, Müller-Mühlenbei-Straße, Schüttestraße

Auf hochwertige Fahrräder hatten es Unbekannte abgesehen, die zahlreiche Einbrüche im Schöninger Stadtgebiet verübt haben. Die Taten ereigneten sich in der Zeit zwischen Sonntagabend 20.00 Uhr und Montagmorgen 09.00 Uhr. Dabei erbeuteten die Ganoven insgesamt vier hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von 4.300 Euro. Insgesamt registrierte die Polizei zwölf Taten. Im Rotkehlchenweg öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Garagenfenster, stiegen in die Fahrzeughalle ein und entwendeten zwei Rennräder. In den Straßen Schillerstraße, Müller-Mühlenbein-Straße und Schüttestraße gelangten die Täter auf noch zu klärende Art und Weise in die Mehrfamilienhäuser. Sie begaben sich in den Kellerbereich und öffneten gewaltsam verschiedene Parzellen. Dabei fielen ihnen zwei Mountainbikes in die Hände. Insgesamt schätzen die Ermittler den Schaden auf 5.000 Euro.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und bittet dringend darum, dass Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich bei den Beamten im Polizeikommissariat am Burgplatz, Rufnummer 05352/95105-0 zu melden.

Bereits in der vergangenen Woche sind in Königslutter bei einem Einbruch in eine Garage insgesamt fünf Fahrräder in einem Gesamtwert von 12.700 Euro entwendet worden (wir berichteten). Ob es sich hier um dieselbe Tätergruppierung handelt werden möglicherweise die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

